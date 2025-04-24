Fatih Erbakan, Yerli Kullanım İstedi

DEPREM VERGİLERİNİN KULLANIMI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaptığı açıklamada “Deprem vergilerinin yerli yerinde kullanılması son derece önemlidir. Daha önce toplanan deprem vergilerinin yerinde kullanılmadığına dair haberler ortaya çıkmıştı. İstanbul başta olmak üzere deprem riskinin olduğu şehirlerimizde bu hazırlıkların mutlaka yapılması gerekir” dedi.

ANADOLU BULUŞMALARI ETKİNLİĞİ

Erbakan, “Anadolu Buluşmaları” etkinlikleri kapsamında Çorum’a geldi. Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, partisinin Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, il ve ilçe teşkilatı ile birçok partili tarafından karşılanan Erbakan, il binasında partililerle bir süre görüştü. Ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulunmak üzere Anitta Otel’e geçti.

İMAMOĞLU’NUN DURUMU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili gelen bir soruya Erbakan, “Yargılamanın mutlaka adil bir şekilde yapılması ve siyasi birtakım hesaplarla yürütülmemesi gerektiğini temenni ediyoruz. Ancak Türkiye’de milletimizin de bizlerin de şüpheleri var. Adaletin maalesef tam manasıyla tecelli ettiğine dair inanç toplum genelinde zayıflamıştır. Temennimiz adil bir yargılama ve soruşturmanın yürütülmesidir” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL DEPREMİNE YAKLAŞIM

İstanbul depremi hakkında sorulan bir soru üzerine Erbakan, “Tabii burada kadere iman ediyoruz, elbetteki Cenabıallah’ın dediği olur. Ancak, burada Cenabıallah bir akıl vermiş ve aklınızla da tedbir alın diye emretmiş, tedbire tevessül farzdır. Gerekli tedbirler alınmadan, deprem hazırlıklı olmadan biz sorumlu oluruz” dedi. Erbakan, özellikle İstanbul’un kentsel dönüşümünün depreme dayanıklı hale getirilmesinin bir an evvel tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Erbakan, “Japonya örneği gözümüzün önünde. Evet kadere iman ediyoruz ama tedbir alındığı zaman bu felaketlerden çok az bir hasarla, çok daha az bir can kaybıyla kurtulabilmek mümkün” diyerek, hem iktidara hem de yerel yönetimlere çağrıda bulundu. “Bu son yaşanan İstanbul depreminden dolayı da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” sözleriyle açıklamasını tamamladı.