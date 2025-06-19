Fatih Erdoğan, İş Dünyasında Tanınan İsim

FATİH ERDOĞAN HAKKINDA GÖRÜŞLER

Fatih Erdoğan, 1978 yılında Rize’de doğmuştur. Babası Ahmet Erdoğan ve annesi Havva Erdoğan’dır. Aynı zamanda, Orçay’ın kurucusu ve Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ile kardeş olan Fatih Erdoğan, geniş bir aile geçmişine sahiptir.

GİRİŞİMCİLİK VE EĞİTİMİ

Son yıllarda Türkiye iş dünyasında adını sıkça duyuran Fatih Erdoğan, vizyoner yaklaşımı ve stratejik yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde eğitim alan Erdoğan, mühendislik eğitimini kullanarak analitik düşünme becerilerini iş hayatına entegre ediyor. Pasifik Holding altında gerçekleştirdiği başarılı projelerle sektörde kendine yer edinmiştir.

Pasifik Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Fatih Erdoğan, özellikle gayrimenkul sektöründe tanınan “Next Level” markasıyla öne çıkıyor. Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirdiği prestijli projelerle sektörün yönünü değiştiren Erdoğan, vizyonunu sadece gayrimenkulle sınırlamamış; enerji, teknoloji, lojistik, dış ticaret ve girişim sermayesi gibi farklı alanlara da yatırım yapmaya devam ediyor.