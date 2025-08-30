Fatih Gölbaşı, Cam Üfleme Sanatçısıdır

CAM SANATINA YENİ BİR NEFES

Ankara’da cam üfleme sanatçısı Fatih Gölbaşı (70), arkeolojik kazılarda hasarlı hâlde bulunan ve tarihi milattan önce 400’lere dayandığı belirtilen gözyaşı şişelerini onarıp aslına uygun hale getiriyor. Bu şişelerin, kadınların askere giden ya da hayatını kaybeden eşleri için akıttıkları gözyaşlarını saklamak amacıyla kullanıldığı biliniyor. Gölbaşı, 54 yıl önce babasının isteği üzerine ortaokulda cam aletler üreten bir ustanın yanında çırak olarak iş hayatına adım attı. Zamanla cam şekillendirme sanatı alanında kendini geliştiren sanatçı, Hacettepe Üniversitesi’nde tıbbi cam üretimi üzerine de çalışmalar gerçekleştirdi. Emekli olduktan sonra kendi atölyesini açan Gölbaşı, üniversite hocalarıyla birlikte çalışmaya başladı.

CAMI ŞEKİLLENDİRME TEKNİKLERİ

Fatih Gölbaşı, cam işleme süreci hakkında “Fabrikadan gelen çeşitli kalınlıklarda, 1-1,5 metrelik boru halindeki camları işliyoruz. Yapılacak objenin büyüklüğüne göre ‘sap’ dediğimiz kısmı çekiyoruz ve ocakta eriyen camı bazen çekerek, bazen üfleyerek, bazen de birbirine yapıştırarak çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Yılda 1500’e yakın obje ürettiğini ve mesleğin devamlılığı için pratik bilgisi olmayan öğrencilere dersler verdiğini belirtti.

HISTORIK GÖZYAŞI ŞİŞELERİ

Gözyaşı şişelerinin milattan önce ve sonra sosyal yaşamın bir parçası olduğunu ifade eden Gölbaşı, bu şişelerin askerlerin savaşa gittiğinde ve eşlerinden ayrı kaldıklarında hissettiklerini anlatmak amacıyla üretildiğini belirtti. “Eşleri, gözyaşlarını bu şişelerde biriktirerek sevgi ve sadakatlerini ifade etmeye çalışıyordu.” diyen Gölbaşı, bu gözyaşı şişelerinin kötü emellerle de kullanıldığını dile getirdi. Ayrıca, arkeolojik kazılarda bulunan kırık parçaları restore etmeye yönelik talepler geldiğini ve akıntılı hâlde olan çalışmalar için üniversitelerin hocalarıyla iş birliği yaptıklarını aktardı.

RİSKLİ BİR SANAT

Cam üfleme sanatının diğer mesleklere göre risk taşıdığını söyleyen Gölbaşı, “Ateş yakar, cam ise keser. Ama bu iki unsur bir araya geldiğinde camı alevde eriterek farklı şekiller elde etmiş olursunuz.” şeklinde konuştu. Cam sanatını bir “sanat” olarak değil, “zanaat” olarak tanımlayan Gölbaşı, kendisinin emeklilik döneminde dahi gençlere bu sanatı öğretmeye devam ettiğini vurguladı. “Benim gibi zanaati elinde tutan kişilerin, bu sanat dalını ileriye taşıyacak yetenekli gençlerle iş birliği yapması gerektiğini düşünüyorum.” diyerek, geleceği aydınlatacak genç nesil için bilgi ve tecrübelerini aktarmaya devam ettiğini belirtti.