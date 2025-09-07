Fatih İlkokulu 8 Eylül’de Açılıyor

YENİ OKULUN AÇILIŞI HEYECANI

Aydın’ın Efeler ilçesi Fatih Mahallesi, yeni eğitim-öğretim yılına merhaba derken yapımı tamamlanan Fatih İlkokulu, 8 Eylül 2025 tarihinde kapılarını öğrencilere açacak. Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, okulun inşasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Aydın’da da 8 Eylül Pazartesi günü eğitim-öğretim yılı başlayacak. Yaz tatilinin ardından ders başı yapacak olan öğrenciler için Efeler Fatih Mahallesi’nde açılacak yeni okul, ilk gün heyecanını daha da anlamlı kılacak.

MUHTARDAN TEŞEKKÜR

Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu, okulun açılışıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çok mutluyuz. Fatih Mahallemizde 8 Eylül 2025 tarihinde açılacak olan Fatih İlkokulu öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve mahallemize hayırlı uğurlu olsun” dedi. Taşçıoğlu, Aydın’ın önceki valilerinden Hüseyin Aksoy’a mahallelerine ilkokul kazandırmak için yaptıkları talep sonucunda destek aldıklarını belirtti. “Kendileri de sağ olsunlar Didim’de konut satıp Fatih İlkokulumuzun temeli için harcanmıştı, daha sonra da ödenek bakanlığımızdan gelmişti” diyen Taşçıoğlu, Aydın Valisi Yakup Canbolat’ın da süreci takip ettiğini ifade etti. Taşçıoğlu, okulun tamamlanmasında katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, “Mahallemize okul kazandırmanın ve elbirliği ile çalışmanın, başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok şükür bugünleri gördük” şeklinde konuştu.