Fatih’in Oğlu Şehzade Mustafa Öldü Mü?

FILMIN ETKISI VE GUNDEMI

İzleyicileri ekranlara bağlayan Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında da gösterime sunuldu. Bu durum, Fatih Sultan Mehmet’in hayatını yeniden gündeme getirdi. Fatih Sultan Mehmet’in oğlunu öldürüp öldürmediği, hangi oğlunun bu durumdan etkilendiği ve neden böyle bir eylemde bulunduğu gibi konular oldukça merak konusu oldu.

SEHZADE MUSTAFA’NIN HAYATI VE ÖLÜMÜ

Şehzade Mustafa (1450 – 1474), Fatih Sultan Mehmet ile Gülşah Hatun’un oğludur. Fatih Sultan Mehmet’in Bayezid’den sonraki ikinci oğludur ve Edirne’de 1450 yılında dünyaya gelmiştir. Dönemindeki tarih kitapları, Şehzade Mustafa’yı “akıllı bir devlet adamı, çok iyi bir asker ve gayet yakışıklı bir erkek” ifadeleriyle tanımlamış, birçok konuda babasına benzer olduğunu yazmıştır. Karaman’da sancak beyliği görevini yürütmüş ve babasının Uzun Hasan üzerine yaptığı sefere katılarak büyük yararlılıklar göstermiştir.

Şehzade Mustafa, babası Fatih Sultan Mehmet’in hükümdarlığı sırasında Karaman’da valilik yapıyordu. 1474’te Karamanoğulları Beyliği’ne karşı düzenlenen son askerî operasyonlardan birine katılırken hastalandı. Niğde civarında bir hamamda yıkandıktan hemen sonra can verdi.

ÖLÜMÜ HAKKINDAKİ İDDİALAR

Şehzade Mustafa’nın ölüm anında yakınlarına, kendisini babasının bir yıl önce azlettiği Mahmud Paşa’nın zehirlettiğini söylediği iddia ediliyor. Zamanın yazarlarından Meâlî’nin, Hünkârnâme isimli eserinde belirttiğine göre, Mahmud Paşa, Fatih Sultan Mehmet’e “Şehzade vefat etti ama devlete hizmet edecek olan ben buradayım” demiş. Fatih Sultan Mehmet’in ise “Mustafa’mın düşmanı hayatta kalamaz” diyerek Mahmud Paşa’yı zindana attırmış ve sonrasında idam ettirdiği rivayet ediliyor.