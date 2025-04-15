Fatih Karabatı İstifa Etti, Bağımsız Olacak

İSTİFA DUYURUSU

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den Bursa Karacabey Belediye başkanı olarak seçilen Fatih Karabatı, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karabatı, sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımda istifasına yönelik “Karacabey’e hizmet etmek amacıyla üstlendiğim belediye başkanlığı görevimde bir yılı geride bırakırken, tüm kararlarımı vatandaşlarımızın menfaatlerini gözeterek almaya özen gösterdim.” ifadesini kullandı.

BAĞIMSIZ GÖREV SÜRDÜRECEK

Karabatı, açıklamasının devamında “Geldğimiz noktada görevimi daha özgür bir zeminde ve daha kapsayıcı bir anlayışla sürdürebilmek adına, parti üyeliğimden istifa ettiğimi ve belediye başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdüreceğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum.” sözlerini dile getirdi. Ayrıca, “Karacabey’e olan sevdamız, siyasi kimliklerin çok ötesindedir.” dedi.

HEMŞEHRİLERİNİN SESİ OLACAK

Karabatı, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her bir hemşehrimizin sesi olmaya, birlikte üretmeye ve ilçemizi hep birlikte daha ileriye taşımaya devam edeceğim.” şeklinde ifadeler ile hemşehrilerine bağlı kalacağını belirtti. Bu açıklamalar, Karabatı’nın Karacabey için bağımsız bir yaklaşım sergileyeceğinin sinyalini veriyor.