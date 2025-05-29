Fatih Karagümrük, Bandırmaspor’u Geçti

1. LİG’DE KİTALİK FİNAL MÜCADELESİ

1. Lig’de Süper Lig’e çıkacak son takımın belirleneceği kritik finalde, Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor, Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde oynanan maç öncesi İstanbul ve Balıkesir’den gelen taraftarlar, takımlarına büyük destek vererek tribünleri doldurdu. Futbolseverlerin coşkusu, final atmosferini erken saatlerden itibaren sahaya yansıttı.

KARAGÜMRÜK DOĞRUDAN FİNALE ULAŞTI

Normal sezonu 66 puanla üçüncü sırada tamamlayan Karagümrük, doğrudan finale yükselerek play-off’taki rakibini beklemeye koyuldu. Son hafta Iğdır FK ile oynanan maçta alınan 2-1’lik galibiyet, İstanbul ekibini doğrudan finale taşımıştı.

BİRAÇ BALIKESİR TEMSİLCİSİ FİNALE GİRDİ

Bandırmaspor ise play-off maratonunda zorlu bir yoldan geçti. Sezonu 64 puanla beşinci sırada tamamlayan Balıkesir temsilcisi, ilk turda Erzurumspor FK’yı 2-0’la geçtikten sonra yarı finalde Boluspor’u deplasmanda 4-1, evinde ise 1-0’la yenerek finale yükseldi.

KARAGÜMRÜK, SÜPER LİG HEDEFİNDE

Fatih Karagümrük, 2019-2020 sezonunda Süper Lig’e yükselip dört sezon boyunca en üst seviyede mücadele etmişti. Geçen yıl yeniden 1. Lig’e düşen kırmızı-siyahlılar, sadece bir sezonluk aranın ardından Süper Lig’e dönüş hayaliyle sahaya çıktı.

BANDIRMA TARİH YAZMAK İSTEDİ

Bandırmaspor ise tarihinin en büyük başarısına ulaşmak için mücadele veriyor. 2021-2022 sezonunda İstanbulspor’a play-off finalinde kaybeden Bandırma ekibi, bu kez Süper Lig’e ilk kez adım atmayı hedefliyor. Karşılaşmayı izlemek için stadyumda bulunanlar arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da yer aldı.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN ANLARI

Karşılaşma, henüz ilk dakikalarda tribünlerden sahaya atılan yabancı cisimler nedeniyle kısa bir süre durdu. Hakem, güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından oyunu yaklaşık 2 dakikalık aranın ardından yeniden başlattı. Bandırmaspor, 19. dakikada köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Topu kontrol eden Loïs Diony, ceza sahası dışından kaleye sert bir vuruş yaparak, top kale direğinin dibinden auta gitti.

25. dakikada Fatih Karagümrük, Göktan Gürpüz ile etkili bir atak yaptı. Genç oyuncunun ceza sahası dışından çektiği şutta, savunmadan seken top üst direğe çarparak kornere gitti ve taraftarları heyecanlandırdı.

BANDIRMASPOR İLK GOLÜ ATTI

Karşılaşmanın 37. dakikasında Bandırmaspor, skorda dengeyi bozdu. Ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hikmet Çiftçi, kalecinin üzerinden topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarının son anlarında Göktan Gürpüz bir kez daha sahneye çıktı. Kullanılan serbest vuruşta düzgün bir vuruş yapan genç oyuncunun şutu, az bir farkla direğin yanından dışarı çıktı. Dev mücadelede ilk yarı, Bandırmaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle kapandı.

KARAGÜMRÜK UZATMALARA GÖTÜRDÜ

İkinci yarıda Fatih Karagümrük, 46. dakikada Wesley ile skoru eşitledi. Maçın 90 dakikası bu skorla sona erince uzatmalara gidildi.

KARAGÜMRÜK SÜPER LİG’DE

91. dakikada Atakan Çankaya, Karagümrük’ü öne geçiren golü attı. 105. dakikada Ahmet Sivri, farkı 2’ye çıkararak durumu 3-1’e getirdi. Bu skorla İstanbul ekibi, Süper Lig’e yükselen son takım oldu.