Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Şampiyonluk!

PLAY-OFF FİNALİ SONRASI BAŞKAN AÇIKLAMALARI

Fatih Karagümrük, TFF 1’inci Lig Play-Off Finali’nde Bandırma Spor’u 3-1 mağlup ederek Süper Lig’e terfi etti. Maçın ardından kulüp başkanı Süleyman Hurma, mutluluğunu dile getirirken, “En az 10 takım bu ligde şampiyon olmayı gerçekten çok hak etti. Bugün Play-Off’ta olmayan Amed, Iğdır hatta Pendikspor çok güçlü kadrolara sahipler. Bugün burada olsalardı hiç şaşırmazdım” dedi. Hurma, “İstanbulspor ve Bandırma Spor inanılmaz emek verdi ama şans bize güldü” ifadesini kullandı.

ŞAMPİYONLUK VE GEÇMİŞTEKİ ZORLUKLAR

Hurma, “Bu şampiyonluk benim için sadece Süper Lig’e çıkma değil, başka anlamlar da ifade ediyor. Geçtiğimiz sezon, ligin en iyi 3-4 kadrosundan birine sahipken küme düşürüldük. O dönemde ben, ‘Biz hancıyız, siz yolcusunuz’ demiştim. Allah’a şükürler olsun ki bu sözümüzü yerde bırakmadık. Çok ciddi bedeller ödedik ama bugün mutluyum” diye konuştu.

GELECEK BÜYÜK PLANLAR

Stadyum projeleri hakkında da bilgi veren Hurma, “Stadımız yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli onayları verdi. Belediye başkanımız ve Spor Bakanımız çaba sarf etti. Projeler hazır, stadyumun yapımına yakında başlanacak ama tamamlanması 18 ayı bulacak” sözlerine yer verdi.

WESLEY İÇİN ÇABALAR SÜRECEK

Hurma, takımın golcüsü Wesley hakkında, “Elimizde tutmak için elimizden geleni yapacağız ama büyük kulüpler de kendisini istiyor. Geçmişte transferi için 27 milyon Pound ödendi. Kendine geldi, inşallah bizimle olur” dedi.

GEÇİCİ TEKNİK DİREKTÖRÜN ÖNEMİ

Geçici teknik direktör Onur Can Korkmaz hakkında da konuşan Hurma, “Tebrik ediyorum, çok büyük iş çıkardı. Çok genç ve çalışkan bir kardeşimiz. Gelecekte önemli bir noktaya gelecek” ifadelerini kullandı. Başkan, “Devam etme ihtimalimiz de var, bu konuda olumlu gelişmeler yaşanabilir” dedi.