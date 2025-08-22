Haberler

Fatih Karagümrük Göztepe, Bein Sports 1

FATİH KARAGÜMRÜK GÖZTEPE MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fatih Karagümrük ile Göztepe arasındaki Süper Lig karşılaşması için geri sayım başladı. Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ve nerede izlenebileceği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fatih Karagümrük Göztepe maçı hangi kanaldan yayınlanıyor?

BEIN SPORTS YAYINI

Fatih Karagümrük Göztepe maçı, Bein Sports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca bu karşılaşmayı, Bein Sports kullanıcıları şifresiz bir şekilde izleyebilecek. Maçın izlenmesi için alternatif bir seçenek olarak TOD TV platformu da mevcut.

Karşılaşma bu akşam saat 21.30’da başlayacak. Futbolseverler, Fatih Karagümrük ile Göztepe karşılaşmasını Bein Sports 1’den canlı olarak takip edebilecek.

