Fatih Karagümrük, Göztepe’ye 0-2 yenildi

MAÇIN DETAYLARI

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Göztepe’ye 2-0’lık skorla mağlup oldu. Maçın ikinci yarısında 51. dakikada Alper Emre Demirkol’un hatalı geri pası sonucu top Janderson’un önünde kaldı. Ceza sahası sol çaprazında kaleciyle baş başa kalan Janderson’un vuruşunu kaleci Grbic, ayaklarıyla kornere çeldi.

65. dakikada Cherni’nin sol taraftan arka direğe ortasında Janderson, uzak direğe uçarak kafa vuruşu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu golle birlikte Göztepe, maçı 2-0’lık skor ile önde tamamladı. Stat: Atatürk Olimpiyat, hakemler ise Batuhan Kolak, Murat Temel, Suat Güz olarak görev yaptı.

TAKIM KADROLARI

Fatih Karagümrük kadrosunda; Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kuruçuk, Balkovec, Çağtay Kurukalıp (Ömer Faruk Gümüş dk. 46), Alper Demirol (Serginho dk. 62), Ahmet Sivri (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 75), Johnson, Barış Kalaycı, Gray ve Tiago Çukur yer aldı. Yedekler arasında Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Ugrekhelidze, Anıl Yiğit Çınar bulunuyordu. Takımın teknik direktörü Marcel Licka’ydı.

Göztepe kadrosu ise; Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney (Ahmed Ildız dk. 87), Dennis (Efkan Bekiroğlu dk. 76), Cherni, Olaitan (Miroshi dk. 69), Emersonn (Taha Altıkardeş dk. 87), Janderson (Sabra dk. 76) şeklinde sıralandı. Yedeklerde Ekrem Kılıçarslan, Ruan, Uğur Kaan Yıldız ve Ege Yıldırım bulunuyordu. Göztepe’nin teknik direktörü Stanimir Stoilov olarak kaydedildi.

SARIDAN KARTLAR

Maçta Fatih Karagümrük’ten Fatih Kuruçuk ve Balkovec sarı kart görürken, Göztepe’den Dennis ve Sabra sarı kartla cezalandırıldı.