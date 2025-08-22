Fatih Karagümrük, Göztepe’yi ağırladı

MAÇIN ÖZETİ

Trendyol Süper Lig’in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Göztepe ile evinde bir araya geldi. İlk yarının sonuna gelindiğinde, konuk takım Göztepe 1-0’lık skorla önde bulunuyor.

İLK YARI DAKİKALARI

27. dakikada, ceza sahası dışından sağ taraftan Janderson, uzak direğe doğru bir şut çekti. Kaleci Grbic’in müdahale ettiği top, kale önünde Arda Okan’a düştü. Arda’nın beklemeden yaptığı vuruş ise direğin yanından auta çıktı. 40. dakikada, kaleci Lis’in uzun gönderdiği topa orta alanda Emerson kafayla dokundu. Ceza yayı gerisinde topu kontrol eden Janderson, pasını hemen sağ çaprazdan ceza sahasına giren Olaitan’a gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Olaitan, şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve durumu 1-0 yaptı.

MAÇIN KADROLARI

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan Çankaya, Fatih Kuruçuk, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Alper Demirol, Ahmet Sivri, Johnson, Barış Kalaycı, Gray, Tiago Çukur. Yedekler ise Kerem Yandal, Furkan Bekleviç, Tarık Buğra Kalpaklı, Ugrekhelidze, Serginho, Ömer Faruk Gümüş ve Anıl Yiğit Çınar. Teknik Direktör: Marcel Licka.

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney, Dennis, Cherni, Olaitan, Emersonn, Janderson. Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Sabra, Ahmed Ildız, Efkan Bekiroğlu, Ruan, Miroshi, Uğur Kaan Yıldız, Ege Yıldırım. Teknik Direktör: Stanimir Stoilov.

MAÇIN DETAYLARI

Göztepe’nin golü Olaitan tarafından atıldı. Sarı kartlar ise Fatih Kuruçuk (Fatih Karagümrük) ve Dennis (Göztepe) tarafından çıkarıldı. Maç, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleştiriliyor. Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Temel, Suat Güz.