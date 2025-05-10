Fatih Karagümrük, Iğdır FK’yi 2-1 Yendi

Fatih Karagümrük 2-1 Iğdır FK

MAÇIN ÖNEMİ

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük, evinde Iğdır FK’yı 2-1 mağlup etti. Karagümrük, ligi 3. sırada bitirerek play-offlarda final oynamaya hak kazanıyor.

İLK YARIDAKİ GELİŞMELER

Maçın 21. dakikasında, sol taraftan ceza sahasına giren Göktan, pas vermek isterken Conte’nin elle müdahalesiyle karşılaştı ve hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi. 23. dakikada Wesley, penaltı vuruşunu sağ tarafa gönderdi ve top ağlarla buluştu: 1-0.

37. dakikada Regattin’in ceza yayından yaptığı vuruş Johnson’ın eline çarptı ve Halil Umut Meler bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. 39. dakikada Bruno, sol tarafa gönderdiği penaltı vuruşuyla skoru eşitledi: 1-1.

İKİNCİ YARI VE SON ANLAR

45+3. dakikada, sol taraftan yapılan ortada kaleci Emre’nin elinden kaçırdığı topu Thuram, penaltı noktasının gerisinden vurarak üst direğe çarptı. Pozisyonun devamında Bruno’nun kafayla yaptığı vuruş yandan dışarı çıktı.

87. dakikada, Ahmet Sivri’nin savunma arkasına attığı pasla hareketlenen Gray, kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra sağ çaprazdan vuruşunu yaparak skoru 2-1’e taşıdı.

TAKIM KADROLARI

Hakem: Halil Umut Meler, Hakan Yemişken, Hüseyin Aylak

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Talha Ülvan (Gray dk. 86), Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Atakan Çankaya, Doh, Camacho (Ahmet Sivri dk. 72), Göktan Gürpüz (Barış Jakob Kalaycı dk. 86), Johnson (Dovedan dk. 59), Wesley

Yedekler: Furkan Akyüz, Alper Emre Demirol, Salih Dursun, Muhammed Mert, Emir Tintiş, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Sorumlu: Onur Can Korkmaz

Iğdır FK: Bahadır Güngördü, Ahmet Engin (Burak Bekaroğlu dk. 84), Alim Öztürk, Conte, Caner Cavlun, Muammer Sarıkaya (Gökcan Kaya dk. 84), Regattin, Avramovski (Ethemi dk. 53), Eysseric, Thuram, Bruno

Yedekler: Furkan Köse, Alperen Selvi, Malle, Cebrail Karayel, Mert Çölgeçen, Arda Çolak, Semih Akyıldız

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Goller: Wesley (dk. 23 pen.), Gray (dk. 87) (Fatih Karagümrük), Bruno (dk. 39 pen.) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Göktan Gürpüz, Djilobodji (Fatih Karagümrük), Conte, Eysseric (Iğdır FK)