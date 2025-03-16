Fatih Karagümrük Kocaelispor’la Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig’in 30. haftasında Fatih Karagümrük, evinde karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 13. dakikasında sağ taraftan Johnson’ın serbest vuruşunda Wesley kafayla topu arka direğe aşırdı. Atakan Çankaya’nın kafa vuruşu ise üst direkten geri döndü. Pozisyonun devamında kaleci Gökhan, direkten dönen topu kontrol etti.

GOL İPTALİ VE KOCASPOR’UN GOLÜ

44. dakikada sol taraftan Serginho’nun ortasına kale önünde iyi yükselen Djilobodji kafa ile vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonrası bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçın 46. dakikasında Atakan Çankaya’nın geri pası sonrası kaleci Emre topu kontrol edemedi ve araya giren Barış Alıcı, meşin yuvarlağı boş ağlara göndererek Kocaelispor’u öne geçirdi. 0-1.

PENALTILAR VE KIRMIZI KARTLAR

65. dakikada ceza sahasında topla buluşan Göktan’ın Pedrinho’nun müdahalesiyle yere düşmesi sonucunda hakem Muhammet Ali Metoğlu beyaz noktayı gösterdi. 69. dakikada Wesley, penaltı atışında yerden sağ tarafa vurarak durumu 1-1 yaptı. Maçın 89. dakikasında, orta sahanın sol tarafında yaşanan bir ikili mücadelede Yiğit Efe Demir, Oğulcan’a yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Ardından 90+7. dakikada Wesley, Ahmet Oğuz’a yaptığı müdahale sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

TAKIM KADROLARI

Hakem kadrosu: Muhammet Ali Metoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Yusuf Susuz

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Atakan Çankaya, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Doh, Johnson, Camacho (Berkay Dabanlı dk. 90+11), Göktan Gürpüz (Salih Dursun dk. 90+1), Serginho (Dovedan dk. 90+4), Wesley

Yedekler: Furkan Akyüz, Alper Demirol, Ahmet Sivri, Muhammed Mert, Emir Tintiş, Barış Kalaycı, Gray

Teknik Direktör: Orhan Ak

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa (Samet Yalçın dk. 62), Appindangoye, Muharrem Cinan, Tarkan Serbest, Vukovic (Yusuf Cihat Çelik dk. 77), Pedrinho, Oğulcan Çağlayan, Rivas (Barış Alıcı dk. 16, Mesut Can Tunalı dk. 76), Markao (Yunus Emre Gedik dk. 77)

Yedekler: Batuhan Şen, Ahmet Hasan Göcen, Ahmet Sagat, Furkan Gedik, Onur Öztonga

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Wesley (dk. 69 pen.) (Fatih Karagümrük), Barış Alıcı (dk. 46) (Kocaelispor)

Kırmızı kartlar: Yiğit Efe Demir (dk. 89), Wesley (dk. 90+7) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Djilobodji, Wesley (Fatih Karagümrük), Samet Yalçın, Yusuf Cihat Çelik, Ahmet Oğuz (Kocaelispor) – İSTANBUL