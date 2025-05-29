Fatih Karagümrük, Kupasını Havada Tuttu

BANDIRMASPOR’U MAĞLUP EDEREK SÜPER LİG’E YÜKSELDİLER

Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig Play-off finalinde Bandırmaspor’u 3-1 yenerek Süper Lig’e yükselmeyi başardı. Maç sonrasında gerçekleşen kupa töreninde Fatih Karagümrük, şampiyonluk kupasını coşkuyla havalandırdı. Final maçı, Yeni Atatürk Stadyumu’nda gerçekleşti ve normal süre 1-1 tamamlandıktan sonra uzatmalara gidildi. Toplamda 120 dakikanın ardından Fatih Karagümrük, mücadeleyi 3-1 kazanarak ligdeki başarısını taçlandırdı.

ATILAY CANEL’DEN AÇIKLAMALAR

Maç sonrası yapılan basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, “Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık” ifadesini kullandı. Canel, “Şu anda çok büyük mutluluk yaşıyorum. Karagümrük tarihinde üçüncü finalini oynadı. 3’te 3 yaptı herhalde tarihe geçecek bir olay. Biz geçen sene haksız bir şekilde Süper Lig’den düşürüldük. Biz hancı, onlar yolcuydu. Biz buradayız, yolcular nerede onu bilemiyorum” dedi. Ayrıca futbolcu arkadaşlarına, teknik ekibe, sağlık çalışanlarına ve kulüp personeline teşekkür etti.

EMEKLERİN KARŞILIĞINI ALDILAR

Atılay Canel, “Bu bir sene verilen emeğin karşılığı oldu. Süleyman Hurma’ya da buradan teşekkür ediyorum. Bize bu üçüncü kupayı kaldırmayı nasip ettiği için” şeklinde sözlerini tamamladı. Fatih Karagümrük, bu başarı ile ligdeki yerini garanti altına almış oldu.