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Fatih Karagümrük, Kupayı Kazandı

FATİH KARAGÜMRÜK KUPASINI KAZANDI

Trendyol 1. Lig play-off finalinde uzatmalara giden mücadelede, Teksüt Bandırmaspor’u 3-1 yenerek kupa sevinci yaşayan Solwie Energy Fatih Karagümrük, başarıyı kutladı. Yeni Sakarya Atatürk Stadı’ndaki maçın bitiş düdüğünden sonra büyük bir mutluluk yaşayan Fatih Karagümrük futbolcuları, kendilerini destekleyen taraftarlarıyla bu coşkuyu paylaştı.

KUPA TÖRENİ COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİ

Kupa töreni için hazırlanan platformda, hakemlere şiltlerinin sunulmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Fatih Karagümrük futbolcuları ve teknik heyete madalyalarını takdim etti. Bakan Bak ve Hacıosmanoğlu, kupayı takım kaptanlarına sunduktan sonra, Fatih Karagümrük futbolcuları taraftarlarının desteğiyle büyük bir sevinç yaşadı.

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