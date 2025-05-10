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Fatih Karagümrük, Play-Off Finaline Kaldı

TRABZONSPOR’UN MAÇINDA GALİBİYET!

Trendyol 1. Lig’in 38. ve son haftasında, Fatih Karagümrük, evinde Iğdır FK ile oynadığı maçı 2-1’lik skorla kazandı. Bu zaferle Karagümrük, ligdeki sezonu 3. sırada tamamladı ve Süper Lig’e yükselmek için play-off finaline katılma hakkı elde etti.

PLAY-OFF FİNALİ İÇİN HAZIRLIK

Müsabakanın gerçekleştirildiği Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Karagümrük, Wesley ve Gray’ın golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı ve toplam puanını 66’ya çıkardı. Bu sonuç, İstanbul ekibinin Süper Lig hedefi doğrultusunda play-off finalini oynaması için yeterli oldu.

RAKİP BEKLENİYOR

Fatih Karagümrük, play-off finalinde oynayacağı karşılaşmaya 29 Mayıs Perşembe günü çıkacak. Trendyol 1. Lig’de sezonu 4 ile 7. sıralar arasında bitiren İstanbulspor, Erzurumspor FK, Bandırmaspor ve Boluspor’dan biri, finale yükselerek Karagümrük’ün rakibi olacak.

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