Fatih Karagümrük, Ricardo Esgaio’yu Transfer Etti

TRANSFER ANLAŞMASI

Fatih Karagümrük, Sporting Lizbon’dan sağ bek Ricardo Esgaio ile 2 sezonluk bir anlaşma imzaladı. Trendyol Süper Lig temsilcisi olan Fatih Karagümrük, yeni sezon planlaması çerçevesinde Ricardo Esgaio’yu kadrosuna kattı.

FUTBOLCU HAKKINDAKİ BİLGİLER

Kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki futbolcunun kariyeri hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, “Ricardo Esgaio, Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile 9 sezon, Braga ile de 4 sezon mücadele ederken 2 Portekiz Ligi, 3 Portekiz Kupası, 2 Portekiz Lig Kupası ve 1 kez de Portekiz Süper Kupası kazandı. Kariyerinde Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi deneyimleri de bulunan oyuncumuz Ricardo Esgaio’ya ailemize hoş geldin diyor, kırmızı-siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

Manisa Turgutlu’da Yangın Çıktı, İki Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki inşaat alanında meydana gelen yangında iki kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Eflani’de Orman Yangını Nedeniyle Gözaltı

Eflani'de çıkan orman yangını nedeniyle 5 Afgan işçi gözaltına alındı. Yangının, yemek yedikleri çadırın alev alması sonucu meydana geldiği düşünülüyor.

