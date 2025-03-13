Fatih Karagümrük’ten Fenerbahçe’ye Yıldız Payı İşbirliği

FATİH KARAGÜMRÜK’TE GÜNDEM MARYUS TRESOR DOH

1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, Süper Lig’e yükselme mücadelesi verirken, Fenerbahçe’yi de direkt olarak etkileyen gelişmeler yaşıyor. Başkan Süleyman Hurma, “Doh şu anda birçok takımın transfer listesinde ve takip ediliyor” diyerek Marius Tresor Doh’un değerinin arttığını açıkladı.

FENERBAHÇE İLE ORTAKLIK DURUMU

Süleyman Hurma, 21 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe tarafından keşfedildiğine de dikkat çekti. “Marius Tresor Doh’un bonservisi noktasında Fenerbahçe ile ortaklığımız var. Doh’un satışından Fenerbahçe’nin %50 payı var” ifadesini kullanan Hurma, “Aynı zamanda futbolcunun satın almasında da öncelik Fenerbahçe’nin, sözlü olarak bu madde var” dedi.

DOH’UN PERFORMANSI VE GELECEĞİ

Radyospor’a verdiği röportajda, Hurma, “Doh’un görüntüsü şu anda çok üst düzey bir oyuncu olacak görüntüsü” sözleri ile oyuncunun potansiyeline olan inancını ifade etti. Bu sezon Fatih Karagümrük forması ile 27 maça çıkan Marius Tresor Doh, 2 gol ve 2 asistlik bir performans gösterdi. Fildişi Sahili futbolcusunun Fatih Karagümrük ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.