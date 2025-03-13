Haberler

Fatih Karagümrük’ten Fenerbahçe’ye Yıldız Payı İşbirliği

FATİH KARAGÜMRÜK’TE GÜNDEM MARYUS TRESOR DOH

1. Lig ekibi Fatih Karagümrük, Süper Lig’e yükselme mücadelesi verirken, Fenerbahçe’yi de direkt olarak etkileyen gelişmeler yaşıyor. Başkan Süleyman Hurma, “Doh şu anda birçok takımın transfer listesinde ve takip ediliyor” diyerek Marius Tresor Doh’un değerinin arttığını açıkladı.

FENERBAHÇE İLE ORTAKLIK DURUMU

Süleyman Hurma, 21 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe tarafından keşfedildiğine de dikkat çekti. “Marius Tresor Doh’un bonservisi noktasında Fenerbahçe ile ortaklığımız var. Doh’un satışından Fenerbahçe’nin %50 payı var” ifadesini kullanan Hurma, “Aynı zamanda futbolcunun satın almasında da öncelik Fenerbahçe’nin, sözlü olarak bu madde var” dedi.

DOH’UN PERFORMANSI VE GELECEĞİ

Radyospor’a verdiği röportajda, Hurma, “Doh’un görüntüsü şu anda çok üst düzey bir oyuncu olacak görüntüsü” sözleri ile oyuncunun potansiyeline olan inancını ifade etti. Bu sezon Fatih Karagümrük forması ile 27 maça çıkan Marius Tresor Doh, 2 gol ve 2 asistlik bir performans gösterdi. Fildişi Sahili futbolcusunun Fatih Karagümrük ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Zelenskiy: Türkiye İle Serbest Ticaret Anlaşması Hazır

Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Türkiye'yi stratejik bir ortak olarak değerlendirdiğini belirterek, Erdoğan'ın ziyareti sırasında Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzalamaya hazır olduklarını açıkladı.
Haberler

Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye Bölgeye Huzur Getirecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz bir Türkiye'nin bölgedeki tüm terör örgütlerine karşı etkili olacağını belirtti. Türkiye’nin istikrarının çevre ülkeler için örnek teşkil edeceğini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.