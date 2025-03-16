Fatih Karagümrük Yeni Stadyumuna Kavuşuyor

YENİ STADYUM MÜJDESİ

Trendyol 1. Lig dönemlerinde maçlarını Vefa Stadı’nda oynayan Fatih Karagümrük, 2020-21 sezonunda Trendyol Süper Lig’e yükseldikten sonra maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve diğer stadyumlarda gerçekleştirmişti. Yeni stat inşası için daha önce başvurular yapan ancak olumsuz sonuçlar alan kırmızı-siyahlılar, sonunda yeni stadyumuna kavuşuyor.

PROJE DETAYLARI AÇIKLANDI

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Vefa Stadyumu’nun yerinde 7 bin 680 kapasiteli yeni bir stadyumun inşa edileceğini açıkladı. Sosyal medya üzerinden gelişmeleri duyuran başkan Turan, projeye dair şu bilgileri paylaştı: “Fatih Karagümrük’ümüz ve taraftarlarımızla, Kocaelispor maçı öncesi güzel bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Kulübümüzün 100’üncü yılında Karagümrük’ümüz, 7 bin 680 seyirci kapasiteli, 46 bin 000 metre kare inşaat alanıyla yeni statına kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle inşa edeceğimiz bu stat, kulübümüzün tarihi mirasına yakışır bir eser olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a projeye olan destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Kocaelispor maçında, ilçemizin gururu Fatih Karagümrük’e başarılar diliyorum.”