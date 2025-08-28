Fatih Karahan ATO’yu Ziyaret Etti

MERKEZ BANKASI BAŞKANI ANKARA TİCARET ODASI’NDA

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ekibiyle birlikte Ankara Ticaret Odası’nı (ATO) ziyaret etti. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve ekibiyle ATO’da bir araya geldi. Görüşme ATO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda gerçekleşti ve burada ATO Başkanı Gürsel Baran, ziyaretin reel sektör ile iş dünyası arasındaki istişare mekanizmalarını güçlendirme açısından önemine vurgu yaptı. Baran, ATO üyelerinin gündemindeki konuları TCMB Başkanı Fatih Karahan’a aktardı.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE DESTEKLEDİKLERİNİ BELİRTTİ

Baran, konuşmasında iş dünyası olarak Merkez Bankası’nın politikalarına yakın takip ettiklerini ifade ederek, finansal istikrarın sağlanmasının, yatırımları teşvik etme ve sürdürülebilir büyüme açısından hayati bir önem taşıdığına dikkat çekti. “Merkez Bankası’nın attığı adımların, enflasyonla mücadelede gösterdiği kararlılığın ve uyguladığı şeffaf politikaların, piyasalar için güven verici olduğunu belirtmek isterim. Alınan tedbirlerin, orta vadede finansal istikrarı ve yatırım ortamını daha güçlü hale getireceğine inanıyoruz. Merkez Bankamızın enflasyonu kalıcı biçimde düşürme hedefini destekliyor, fiyat istikrarının iş dünyası için sağlıklı büyümenin ön koşulu olduğunu vurgulamak istiyoruz” dedi.

FİNANSMAN ERİŞİMİ VE KREDİ ÖNLEMLERİ

Reel sektörün finansmana erişiminin en öncelikli gündemleri olduğunu söyleyen Baran, “Banka faiz oranlarının Merkez Bankası’nın açıkladığı oranlarla uyumlu olmasını sağlamak ve bunun için zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesi ve diğer kredi sınırlayıcı önlemlerin reel sektör lehine genişletilmesi beklentisi içindeyiz. Firmaların finansman yükleri faaliyet döngülerini olumsuz etkiliyor. Bankalar, daha düşük faizlerle yeniden vadelendirme seçeneğini firmalara sunmalı” ifadelerini kullandı.

TİCARET KARTLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Baran, ticari kredi kartlarına taksit sayısının artırılması konusunu ele alarak, “Ticari kredi kartlarına taksit sayısının artırılması ve kart harcamalarının kredi sınırlaması dışında tutulması, ticaretimizin devamlılığı açısından önemli” şeklinde konuştu.

BANKALARIN SORUMLULUĞU

Bankaların karlılık oranlarındaki yüksekliğe de vurgu yapan Baran, “Tüm işletmelerin neredeyse var olma mücadelesi verdiği bu süreçte, bankalarımız yüksek oranlı karlar elde ediyor. Onların da bir işletme olduğunu biliyoruz, ancak bu kritik dönemde bankalarımızın elini taşın altına koyması ve işletmelerinin finansman ihtiyacına karşılık vermesi gerekiyor” dedi.

NEFES KREDİSİ TALEBİ

Baran, “Nefes kredisi” konusuna da değinerek, “KOBİ’lerimizin finansman sıkıntısını hafifletmek açısından bu krediler nefes oluyor; ancak ihtiyaç kadar sağlanamadı. Yaklaşık 24 bin firmamıza 30 milyar TL destek sağlandı, ancak talep devam ediyor. Üretim ve ticaretin sürdürülebilirliği için KOBİ’lerimizin uygun koşullarla finansmana ulaşması hayati önem taşıyor. Bu nedenle yeni bir ‘nefes kredisi’ talebimiz var” sözlerini sarf etti.

KONKORDATO DURUMUNA DİKKAT ÇEKTİ

Baran, artan konkordato sayısına dikkat çekerek, alacaklı firmaların yaşadığı mağduriyetleri dile getirdi. “Konkordato, bugün suiistimal edilen bir müessese haline gelmiş durumda. Normal dışı yollarla konkordato ilan eden firmalar koruma altına alınırken, alacaklı firmalar korumasız kalıyor. Bu durum, birçok firmanın finansal açıdan zor duruma düşmesine ve iflaslarına yol açabiliyor” dedi.

ATO Başkanı Baran’a toplantıda ATO Başkan Yardımcıları Temel Aktay ve Halil İbrahim Yılmaz, Yönetim Kurulu üyeleri Adem Ali Yılmaz, Nihat Uysallı, Halil İlik, Yasin Özyolu ve Ali İhsan Güçlü eşlik etti. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yetkilileri toplantıda yer aldı.