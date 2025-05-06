Fatih Karahan: Enflasyon Süreci Kontrol Altında

MERKEZ BANKASI BAŞKANI FATİH KARAHAN SUNUMU

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirdiği sunumunda, para politikasındaki sıkı duruşun devam edeceğini açıkladı. Enflasyonun ana eğiliminin gerildiğini ve hazirandan bu yana süregelen dezenflasyon sürecinin devam ettiğini belirten Karahan, özellikle hizmet ve mal enflasyonundaki düşüşün gözlemlenmeye değer olduğunu ifade etti. Talepteki dengelenmenin enflasyondaki düşüşe katkı sağladığını belirten Karahan, Merkez Bankası’nın proaktif bir şekilde gerekli tedbirleri aldığını duyurdu.

FİNANSAL OYNAKLIKLAR VE RİSKLER

Karahan, küresel ticaret belirsizliklerinin etkilerini değerlendirirken, gelişmekte olan ülkelerde portföy çıkışlarının yaşandığını aktardı. Son zamanlarda, finansal oynaklıkların Türk lirasının toplam sistem içindeki payına etkisinin sınırlı kaldığını ifade eden Karahan, para politikasında sıkı ve kararlı duruşun süreceğini söyledi. Emtia fiyatlarındaki düşük seviyelerin dezenflasyonu desteklediğini, ancak bu beklentilerin devamı açısından risk oluşturduğunu vurguladı. Merkez Bankası’nın tüm politika araçlarını piyasa kuralları içinde proaktif şekilde kullanmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE GELECEK ADIMLAR

Karahan, geçmiş dönemlere göre belirsizliklerin daha yüksek olduğunu belirterek, ihtiyatlı ve sıkı para politikası duruşunun sürdürülmesinin önemini vurguladı. Son dönemde finansal piyasalardaki gelişmeler nedeniyle enflasyon beklentilerinde nisan ayında bir duraksama yaşandığını belirten Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasının devam edeceğini ifade etti. Merkez Bankası, dezenflasyon sürecini desteklemeye ve finansal piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ederek gerekli adımları atmaya devam edecek.