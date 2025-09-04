Fatih Karahan: Yıl sonunda ENFLASYON yüzde 29’un altında

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Ekonomik programın kesintisiz sürmesi sayesinde enflasyonda düşüş devam ediyor. Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’ndaBursalı iş insanlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı sunumda “Para Politikası ve Ekonomik Görünüm” başlığı altında, son yıllarda uygulanan sıkı para politikalarının sonuçlarını açıkladı. Karahan, Bursa bölgesinde son beş yılda 1100’den fazla firma ile görüşmeler yaptığını belirterek, elde edilen bilgilerin karar süreçlerine yön verdiğini ifade etti.

ENFLASYON HEDEFİ YIL SONUNDA YÜZDE 29’UN ALTINA DÜŞECEK

Mayıs 2024’te enflasyonun yüzde 75 ile zirve yaptığını aktaran Karahan, şu anda enflasyonun yüzde 33 seviyelerine indiğini belirtirken, yıl sonunda bunun yüzde 29’un altına düşeceğini öngördüklerini söyledi. Farklı enflasyon kalemlerindeki gelişmelere de değinen Karahan, “Temel mallar enflasyonu yüzde 20’ye, gıda enflasyonu yüzde 28’e geriledi. Hizmet enflasyonu ise kira ve eğitim kalemlerinden kaynaklı olarak yüksek seyrediyor. Her bir kalemde dezenflasyon devam ediyor. Beklentilerdeki iyileşme, piyasa faizlerinin düşmesine destek oluyor” dedi.

REZERVLERDEKİ ARTIK VE KKM’DEKİ DURUM

Karahan, Merkez Bankası’nın fiyat istikrarına odaklandığını ifade etti. Merkez Bankası rezervlerinin iki yıl öncesine göre 115 milyar dolardan fazla artışla toplam 178 milyar doları aştığını ve rekor düzeye ulaştığını belirtti. Kur Korumalı Mevduat uygulamasının, 2023 yılının Ağustos ayında 143 milyar dolara kadar yükseldiğini, ancak Ağustos 2025 itibarıyla bunun 10 milyar dolara gerileceğini açıkladı. Karahan, swap harici net rezervlerin 56,7 milyar dolara ulaştığını da duyurdu.

YATIRIM ORTAMINDAKİ İYİLEŞME VE GELECEK PROJEKSİYONLARI

Fiyat istikrarının yatırım ve üretim ortamını iyileştireceğine dikkat çeken Karahan, toplumsal refahın en büyük katkısını fiyat istikrarını sağlayarak vereceklerini vurguladı. Tüketim talebinin ılımlı seyrettiğini ve üreticilerin maliyet artışlarının azaldığını ifade eden Karahan, “Konkordato talep eden firmaların ekonomideki payı oldukça düşük” şeklinde konuştu.

FİYAT İSTİKRARI BÜYÜME İÇİN GEREKEN BİR KONU

Faiz indirimlerinin ancak enflasyon kontrol altında olduğu sürece etkili olabileceğini belirten Karahan, “Önemli olan politika faizinin seviyesi değil, enflasyon beklentilerinin yönetilmesidir. Beklentiler iyileştikçe uzun vadeli faizler düşüyor ve vadeler uzuyor. Yüksek enflasyon, yatırım iştahını zayıflatıyor ve büyümeyi tüketime dayalı hale getiriyor. Fiyat istikrarı sağlandığında ise uzun vadeli yatırım ortamı güçleniyor, faizler kalıcı olarak düşüyor ve büyüme sürdürülebilir hale geliyor” şeklinde konuştu.