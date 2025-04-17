Fatih Keleş Kimdir? Hakkında Araştırmalar Devam Ediyor

FATİH KELEŞ’İN HAYATI

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkat çeken Fatih Keleş hakkında araştırmalar yapılıyor. 1970 yılında Trabzon’da dünyaya gelen Keleş, ilkokul ve ortaokulu Sürmene’de tamamladı. Lise eğitimini ise İstanbul’da aldı ve şu an Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nde eğitimine devam ediyor.

İş hayatına 1988 yılında bir sanayi kuruluşunda başlamış olan Fatih Keleş, 2007 yılında Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi’nde mermer alanında faaliyet gösteren 35 yıllık aile şirketinin genel müdürlüğünü üstlendi. Ayrıca İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesi olarak çeşitli görevlerde bulunuyor. 2010 yılından bu yana İTO Hukuk Bürosu Tahkim Komisyonu Hakemi olarak aktif görev alıyor.

TOPLUMSAL FAALİYETLERİ VE ÜYELİKLERİ

İstanbul Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Keleş, aynı zamanda Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşunun da üyesi. Bir dönem Sürmene Spor Futbol Kulübü’nde yöneticilik yapmıştır. 2009 ile 2013 yılları arasında CHP Beylikdüzü İlçe Yönetim Kurulu’nda İş Dünyası ve STK Sorumlusu olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Fatih Keleş, 25 yıldır Beylikdüzü’nde yaşamaktadır.