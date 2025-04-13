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Fatih Muhtarı, Okul’a Kitap ve Isıtıcı Hediye Etti

FATİH MAHALLESİ’NDEN ÖNEMLİ BİR DESTEK

Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karataş Taşçıoğlu, hayırsever bir mahalle sakini tarafından hediye edilen elektrikli ısıtıcı ve muhtarlık kütüphanesinden seçilen okuma kitaplarını Ilıcabaşı Ortaokulu’na götürdü. Mahalle kültürünün güzel bir örneği olan bu girişimde, hayırseverinin katkısı ve muhtarlığın öncülüğü ile Ilıcabaşı Ortaokulu’na önemli hediyeler teslim edildi.

HEDİYELER TESLİM EDİLDİ

Fatih Mahalle Muhtarı Yıldız Karataş Taşçıoğlu, mahalle sakini Aliye Atlı’nın bağışladığı elektrikli ısıtıcıyla birlikte muhtarlık kütüphanesinden seçtiği okuma kitaplarını Ilıcabaşı Ortaokulu’na teslim etti. Ziyaret sırasında Okul Müdürü Zeynep Özcan ile bir araya gelen Taşçıoğlu, hediyeler hakkında bilgiler paylaştı.

TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Muhtar Yıldız Karataş Taşçıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Arkadaşım Aliye hanımın hediye ettiği elektrik sobasını ve muhtarlık kütüphanemizden seçtiğimiz okuma kitaplarını Ilıcabaşı Ortaokulu’na hediye ettik. Okul Müdürümüz Zeynep Özcan ve müdür yardımcımız Pınar Karaman’a misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederim. Öğrencilerimiz için soba hediye eden Aliye Hanım’a ve muhtarlık kütüphanemize kitap bağışında bulunan tüm dostlarımıza da teşekkür ederiz,” dedi.

Bu anlamlı bağışlarla birlikte, Fatih Mahallesi’nde toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın güzel bir örneği daha sergilendi.

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