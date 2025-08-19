Fatih Mutlu Otomobilini Modifiye Etti

OTOMOBİLİN MODİFİYE SÜRECİ

Fatih Mutlu (50), Aksaray’da, 1991 model otomobilini motor ve şasi bölümünü genişleterek modifiye etti. Bu ilginç proje, bilim kurgu filmlerindeki araçları andırıyor. Mutlu, 6 aylık bir süre zarfında aracı tamamladığını ifade ediyor. “Görenler çok şaşırıyor” diyen Mutlu, yaptığı değişiklikler sayesinde dikkat çekmeyi başarıyor.

TEST SÜRÜŞLERİ VE CEZALAR

10 yıldır kullandığı otomobilinin modifikasyonunu tamamlayarak belirli bir güzergahta test amaçlı sürüşler yapıyor. Daha önce trafik ekipleri tarafından idari para cezası aldığını belirten Mutlu, aracının trafiğe çıkabileceğini ve herhangi bir sıkıntı yaşamadığını aktarıyor. Otomobili ile zamanının büyük bir bölümünü geçiren Mutlu, emniyet veya Türk Silahlı Kuvvetlerine aracı hediye etmeyi planlıyor.

ÖZELLİKLERİ VE HIZ DENEMESİ

Kendi geliştirdiği aracı hakkında bilgi veren Mutlu, “500 litre yakıt deposuna sahip olduğu için 3 bin kilometre kadar yakıt ikmali olmadan gidebilen bir araçtır. 4 bin motor gücüne ve saatte 350-400 kilometre hıza sahiptir. Osman Gazi Köprüsü’nde 400 kilometre hızı denemeyi istiyorum” diyor. Mutlu, gece gündüz çalışarak bu projeyi gerçekleştirdiğini vurguluyor. “Aracı görenler çok şaşırıyor. Şasisi güçlendirilmiş şasidir” ifadesiyle aracının özelliklerini öne çıkarıyor.