Fatih Öztürk, Beşiktaş yolcusu

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Süper Toto Süper Lig’de Beşiktaş’ın Akhisarspor’un kalecisi transfer edebileceği konuşuluyor.

Karius ile yollarını ayırmak üzere olan siyah beyazlıların, kaleyi Öztürk’e emanet etmeyi planladığı iddia ediliyor.

Spor Toto Süper Lig’de düşme korkusunu ensesinde hisseden son sıradaki Akhisarspor’da adı uzun süredir Galatasaray’la anılan kaleci Fatih Öztürk’ün Beşiktaş’la temas kurduğu öğrenildi.

Sözleşmesinin sezon sonunda biteceği Akhisar’da kadro dışı kalan 32 yaşındaki file bekçisinin Beşiktaş’a yakın olduğu, sezon sonunda siyah-beyazlı ekibe imza atacağı iddia edildi. Trabzonspor’da da forma giyen, 4 sezondur Akhisarspor’da için ter döken Fatih, yeşil-siyahlılarda geçen yıl Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı kaldırdı.