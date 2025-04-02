Fatih Portakal’dan Kılıçdaroğlu’na Sert Eleştiri

CHP, 6 NİSAN 2025 TARIHİNDE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY YAPACAK

CHP, 6 Nisan 2025 Pazar günü olağanüstü bir kurultaya yönelik hazırlık yapıyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu kurultayda yeniden aday olabileceği yönündeki iddialar ise Ankara’nın kulislerinde konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki sessizliği ve son zamanlarda gerçekleştirdiği ziyaretler dikkatlerden kaçmıyor. Gazeteci Fatih Portakal da, Sözcü TV yayını sırasında Kılıçdaroğlu’na sert eleştirilerde bulundu.

KILIÇDAROĞLU’NA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Portakal, Kılıçdaroğlu’nun muhtemel adaylığına katkı sağlamak yerine, “Hangi yüzle aday olacaksınız?” diye sordu. 2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nun, umut taşıyanları kandırdığını ve çeşitli entrikalarla süreci etkilediği iddialarını dile getirdi. “Siz benim umudumu yok ettiniz. Kimlerle ne pazarlıklar yapmışsınız, neler çıktı ortaya?” şeklinde ifadelerle Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması gerektiğini savunarak, “Aday olmayı gerçekten asla düşünmeyin” çağrısında bulundu.

KILIÇDAROĞLU’NUN YAŞ VE GÖREVİ

Portakal, Kılıçdaroğlu’nun 80 yaşını geride bıraktığını hatırlatarak, “80 yaşından sonra ne vereceksiniz millete? CHP’yi ayağa kaldırmayı mı düşünüyorsunuz? En olması gereken zamanda kaldıramamışsınız” dedi. 2023 seçim sürecinde “5’li masa, 6’lı masa” söylemleriyle insanların umutlarının istismar edildiğini ve parti içinde ciddi bir iç mücadele yaşandığını ifade etti. Portakal, Kılıçdaroğlu’nun bu dönemin sona erdiğini kabul etmesi gerektiğini belirtti.

UMUDU YENİDEN CANLANDIRMA ÇAĞRISI

Kılıçdaroğlu’na seslenerek, “Utanmadan ‘Ben aday oluyorum’ diyeceksiniz. Yapmayın. Bir isminiz var, o ismi de zedelendirmeyin” diyen Portakal, umuda ihtiyaç olduğunu vurguladı. “O umut siz değilsiniz, bitti” ifadesini kullanarak Kılıçdaroğlu’nun adaylık düşüncesinden vazgeçmesini istedi. “Sizin sayfanız da döneminiz de bitti. Umarım bunu anlarsınız” diyerek eleştirilerine son verdi.