Fatih Portakal, FETÖ’den soruşturma geçirmiş

FOX TV’de ana haber bültenini sunan Fatih Portakal’ın FETÖ’de soruşturma geçirdiği öğrenildi.

Kapatılan Zaman Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliğini yapan ve şuanda FETÖ’den aranan Ekrem Dumanlı ile mesajlaştığı tespit edilen Portakal’ın savcılığa ifade verdiği de ortaya çıktı.

Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal’ın hakkında “FETÖ üyeliği” iddiasıyla soruşturma açıldığı belirtildi.

Soruşturmanın gerekçesi ise; Fatih Portakal’ın babasının vefat ettiği dönemde, FETÖ’nün medyadaki temsilcilerinden Ekrem Dumanlı’nın Portakal’a mesaj atması ve gazeteci Portakal’ın da bir mesajla karşılık vermesi oldu.

Fatih Portakal’ın rızası dâhilinde cep telefonunda inceleme yapıldığı, söz konusu görüşmenin babasının vefatı sebebiyle gerçekleştiğinin tespit edildiği öğrenildi. Portakal’ın “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçunu işlediğine dair hakkında kamu davasını açmayı gerektirir yeterli delil elde edilmediği belirtildi.