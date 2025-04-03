Fatih Portakal: Kılıçdaroğlu’na Sert Eleştiriler

CHP, 6 Nisan 2025 Pazar günü olağanüstü kurultayı için hazırlık yaparken, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden aday olabileceği iddiaları Ankara’da gündem oluşturuyor. Kılıçdaroğlu’nun bu konudaki sessizliği ve gerçekleştirdiği son ziyaretler dikkat çekerken, gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV yayınında Kılıçdaroğlu’na yönelik ciddi eleştirilerde bulundu.

ADAYLIK KONUSUNDA SERT SORULAR

Portakal, Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığı hakkında dikkate değer bir eleştiride bulunarak, “Hangi yüzle aday olacaksınız?” sorusunu yöneltti. 2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu’nun umut verenleri kandırdığını ve entrikalar çevirdiğini öne süren Portakal, “Siz benim umudumu yok ettiniz. Kimlerle ne pazarlıklar yapmışsınız, neler çıktı ortaya?” şeklinde sordu. Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması gerektiğini belirten gazeteci, “Aday olmayı gerçekten asla düşünmeyin” çağrısında bulundu.

YAŞ VE PARTİ GELECEĞİ ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Portakal, Kılıçdaroğlu’nun 80 yaşını geçtiğini hatırlatarak, “80 yaşından sonra ne vereceksiniz millete? CHP’yi ayağa kaldırmayı mı düşünüyorsunuz? En olması gereken zamanda kaldıramamışsınız” ifadelerini kullandı. 2023 seçim sürecinde “5’li masa, 6’lı masa” söylemleriyle insanların umutlarının sömürüldüğünü ve parti içinde “hançerleme” yaşandığını savunan Portakal, Kılıçdaroğlu’nun bu dönemin sona erdiğini anlaması gerektiğini ifade etti.

UMUT VE GÖREV HAKKINDA YERİNE YAZILAR

Kılıçdaroğlu’na seslenen Portakal, “Utanmadan ‘Ben aday oluyorum’ diyeceksiniz. Yapmayın. Bir isminiz var, o ismi de zedelendirmeyin. Umuda ihtiyacımız var çünkü. O umut siz değilsiniz, bitti” şeklinde vurguladı. Kılıçdaroğlu’nun adaylık düşüncesinden vazgeçmesini isteyen Portakal, “Sizin sayfanız da döneminiz de bitti. Umarım bunu anlarsınız” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.