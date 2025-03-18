Fatih Sultan Mehmed’in Hayatı TRT1’de Yayında

MEHMED: FETİHLER SULTANI DİZİSİ YAYINDA

Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alan “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisinin 39. bölümü TRT1’de izleyicilerle buluştu. Serkan Çayoğlu’nun Fatih Sultan Mehmet rolünde hayranlarıyla buluştuğu dizi, Osmanlı’nın en önemli hükümdarlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet’in yaşamına odaklanıyor. Ekranların yeni yapımı, özellikle Mehmed’in kişisel gelişimi ve büyük fetih planları üzerinde duruyor.

ŞEHZADE ALAADDİN’İN ÖLÜMÜYLE GÜÇ MÜCADELESİ

Şehzade Alaaddin’in beklenmedik ölümü, Murad Han’ı derinden sarsar. Bursa’ya çekilen Murad, yerine oğlu Şehzade Mehmed’i bırakır. Avrupalı devletler tarafından toy görülen Mehmed, aslında zeki ve kararlı bir liderdir. Tahta çıktığında, ilk mücadelesini Bizans’a sığınan ve destek bulan Orhan’a karşı verir. Orhan, Mehmed’in gençliğini fırsat bilerek onu alt etmeye çalışırken, Mehmed tahtının sahibi olduğunu kanıtlamak için büyük bir azimle savaşır.

KONSTANTİNYYE FETİHİNE GİDEN YOLDA İLK ADIMLAR

Sultan Mehmed’in aklında büyük bir hedef vardır: Konstantiniyye’yi fethetmek. Bu hedefe ulaşmak için vezirlerini toplar, fakat çevresindekiler Mehmed’in niyetini anlamakta zorlanır. Çandarlı’nın liderliğindeki bir grup, onun bu amacını tehlikeli bulduğundan ikna etmeye çalışır. Fakat Mehmed, farklı ve kararlıdır. Ordusunu büyük bir taarruza hazırlarken, saldırıyı erkene alma kararı alır. Plan doğrultusunda, içeri girmek için kapıların açılması görevi Satılmış’a verilir. Osmanlı askerleri tarihi bir hamleye girişirken, Haliç’e indirilmek üzere Osmanlı gemileri karadan yürütülür.

BİZANS’TAKİ KAOS VE İHANET İDDİALARI

Haliç’te Osmanlı kadırgalarını gören Konstantinos ne yapacağını bilemez. Bizans’ta büyük bir kaos hüküm sürerken, Konstantinos savunmayı güçlendirmeye çalışır. Plethon Roma’dan yardım beklerken, Notaras savunma hattının nasıl oluşturulacağı konusunda endişelidir. Gennadius’un kışkırttığı isyan büyürken, Konstantinos bu iç tehditle nasıl başa çıkacağına dair kararlar almak zorundadır. Sonunda gelişen bir durum, İmparator Konstantinos’un Notaras’ı idam etme kararı almasına neden olur, ancak Plethon bu eylemin büyük bir isyana yol açacağı uyarısını yapar.

FETİH İÇİN SON HAZIRLIKLAR

Dizinin finale doğru yaklaşırken, fetih için geri sayım başlar. Osmanlı askerleri surların önünde son emri beklemektedir. Kapıları açabilecek mi? Gennadius’un isyanı Bizans savunmasını zayıflatacak mı, yoksa Konstantinos içerideki karışıklığı bastırarak son bir direniş mi sergileyecek? “Mehmed: Fetihler Sultanı”, izleyiciler ile TRT 1 platformlarında buluşmaya devam ediyor.

Dizinin kadrosunda; Serkan Çayoğlu-Sultan Mehmed, Selim Bayraktar-Çandarlı, Fikret Kuşkan-Notaras, Tuba Ünsal-Mara Hatun, Seçkin Özdemir-Konstantinos gibi önemli isimler yer alıyor. Yönetmenlik koltuğunda ise alanında uzman bir ekip yer almakta. Dizinin çekimleri hem yurt içinde hem de İran’da yapılmıştır.