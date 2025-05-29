Fatih Sultan Mehmet Filmi, Ekranda Buluştu

FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİ VE GÜNDEM KONULARI

Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi, izleyiciyi ekrana bağlayan bir eser olarak, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında da yayınlandı. Bu durum, Fatih Sultan Mehmet’in hayatıyla ilgili konuları gündeme getirdi. Fatih Sultan Mehmet’in oğlunu öldürüp öldürmediği, hangi oğlunun bu duruma maruz kaldığı ve neden böyle bir eylemde bulunduğu gibi sorular merak konusu oldu. Bunun yanı sıra, Fatih Sultan Mehmet’ten sonra tahta kimin geçtiği de araştırılmaya başlandı.

OSMANLI PADIŞAHLARI VE TARİHSEL ÖNEMLERİ

Osmanlı İmparatorluğu, altı yüzyıl boyunca üç kıtada hüküm sürmüş ve dünya tarihine önemli katkılarda bulunmuş bir devlettir. Bu imparatorluğun köklü geçmişini anlamak için Osmanlı padişahlarının kronolojik sıralaması ve her birinin dönemindeki önemli olayları incelemek büyük önem taşır. Osmanlı padişahları, imparatorluğun kuruluşundan yıkılışına kadar çeşitli evrelerde liderlik etmişlerdir. Bu yazıda, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş sürecinden yıkılışına kadar hüküm süren padişahların detaylı bir kronolojik sıralaması yapılacaktır.

OSMAN GAZİ’DEN YILDIRIM BAYEZİD’E

Osman Gazi, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu olarak 1299 yılında tahta çıkmıştır. Babasının vefatından sonra Orhan Gazi, babasının izinden giderek imparatorluğu güçlendirmiştir. I. Murad, Osman Gazi’nin oğlu olarak 1359 yılında tahta geçmiş ve Balkanlar’da fetihler gerçekleştirerek toprakları genişletmiştir. Yıldırım Bayezid ise, hızlı fetihleriyle “Yıldırım” lakabını almış ve 1402 yılında Timur’a karşı öne çıkan bir figür olmuştur.

I. MEHMET VE İLERLEYİŞİ

I. Mehmed, fetret devrinin sonunda tahta geçerek iç karışıklıkları bastırmaya çalışmış ve Anadolu ile Rumeli’de fetihlerle toprakları genişletmiştir. II. Murad da bu süreçte önemli fetihler yaparak Osmanlı’nın Balkanlardaki gücünü artırmıştır. Fatih Sultan Mehmed, 1453 yılında Konstantinopolis’i fethederek Orta Çağ’ı sona erdirmiştir.

II. BAYEZİD’DEN YAVUZ SULTAN SELİM’E

II. Bayezid, genellikle barış ve sükunetle anılmaktadır. Oğul Yavuz Sultan Selim ise Halifeliği Osmanlı’ya kazandırmış ve önemli toprakları fethederek İslam dünyasında önemli bir konum elde etmiştir. Kanunî Sultan Süleyman, geniş fetihler yaparak Osmanlı İmparatorluğu’nun en parlak dönemine öncülük etmiştir.

OSMANLI’NIN SON PADIŞAHLARI

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde sırasıyla II. Abdülhamid, Mehmed Reşad ve Mehmed Vahdeddin padişah olarak tahta çıkmıştır. II. Abdülhamid, meşrutiyet ilan etse de otokrasiyi seçmiş, savaş dönemlerinde önemli kararlar almıştır. Mehmed Vahdeddin ise, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde tahtın başında bulunmuş ve Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’nın başlamasına tanıklık etmiştir. 1922’de tahttan feragat etmesiyle Osmanlı İmparatorluğu sona ermiştir.