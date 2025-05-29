Fatih Sultan Mehmet’in Çocukları Araştırıldı

FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAG FİLMİ VE İLGİLERİ

Sinemaseverlerin büyük ilgisini çeken “Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ” filmi, televizyon ekranlarında da izleyicilerin dikkatini çekti. Bu durum, Fatih Sultan Mehmet’in hayatı hakkında araştırmalar yapılmasına yol açtı. İzleyiciler, “Fatih Sultan Mehmet’in oğulları kim, kaç oğlu var?” gibi konuları merak ederek araştırıyor.

FATİH SULTAN MEHMET’İN ÇOCUKLARI

Fatih Sultan Mehmet’in çocuklarından biri olan II. Bayezid, Osmanlı Devleti’nin sekizinci padişahıdır. Fatih Sultan Mehmet’ten sonra tahta geçen Bayezid, imparatorluk topraklarını ölümünde yaklaşık 2.375.000 km²’ye çıkarmıştır. II. Bayezid, o dönemde Edirne’ye bağlı Dimetoka sarayında doğmuştur. 22 Mayıs 1481’de tahta çıktıktan sonra, 24 Nisan 1512’de tahttan ayrılmıştır. 64 yaşında vefat eden II. Bayezid’den sonra tahta, Kanuni Sultan Süleyman’ın babası Yavuz Sultan Selim geçmiştir.

ŞEHZADE MUSTAFA VE CEM SULTAN

Fatih Sultan Mehmet’in ikinci oğlu Şehzade Mustafa, 1451 yılı sonlarında Karamanoğlu ailesinden Gülşah Hatun’dan dünyaya geldi. Şair ruhlu ve savaşçı birisi olarak bilinen Mustafa, İtalyanca’ya önem vermiştir. Bu dili Gian Mario Angello’dan öğrenmiştir. Babasıyla birlikte girdiği savaşlarda yüksek bir liyakat göstermiştir. 23 yaşında vefat eden Şehzade Mustafa’nın ölüm tarihi 25 Aralık 1474’tür; cenazesi Muradiye’deki türbesine defnedilmiştir.

Cem Sultan, II. Bayezid tahta çıktığında kendisinin öldürüleceğini bildiği için 4000 civarında asker ile birlikte Bayezid’a karşı harekete geçmiştir. İnegöl’e geldikten sonra, Bayezid’in ordusunu yenilgiye uğratmış ve Bursa’da padişahlığını ilan etmiştir. Ancak bu saltanat yalnızca 20 gün sürmüştür; II. Bayezid ordusu Cem Sultan’ın ordusunu dağıtarak tahta yeniden sahip olmuştur. Cem Sultan, hacca giden ilk Osmanoğlu olarak bilinir. Hacdan sonra tahttan vazgeçtiğini II. Bayezid’a bildirmiş, daha sonra tekrar asker toplayarak Konya’yı kuşatmıştır. Kaybedince Mısır’a kaçmayı denemiş, fakat yollar kapandığı için Rodos’a gitmek zorunda kalmıştır. Yıllar sonra, Kanuni Sultan Süleyman’ın Rodos fethinde yakalanarak öldürülmüştür.