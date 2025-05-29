Fatih Sultan Mehmet’in Fetih Hikayesi

FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİ İZLEYİCİYLE BULUŞTU

İzleyicileri ekrana bağlayan Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarına geldi ve bu gelişme, izleyicilerin Fatih Sultan Mehmet’in hayatını merak etmesine yol açtı. “Fatih Sultan Mehmet oğlunu öldürdü mü, hangi oğlunu öldü, neden öldürdü?” gibi konular gündeme geldi.

İSTANBUL’UN FETHİ VE TARİHSEL ÖNEMİ

Fatih Sultan Mehmet, 1453 yılında yalnızca 21 yaşındayken İstanbul’u fethederek, 10 asırlık Bizans İmparatorluğu’na son verdi. Bu fetih, bazı tarihçiler tarafından Orta Çağ’ın sona ermesi ve Yeni Çağ’ın başlaması olarak değerlendiriliyor. Fatih Sultan Mehmet’in komutasındaki Osmanlı ordusu, Bizans İmparatorluğu’nun başkenti olan Konstantinopolis’i ele geçirerek, bin yılı aşkın süredir var olan Doğu Roma İmparatorluğu’nu yıkmış ve Osmanlı Devleti, imparatorluk hâline gelmiştir.