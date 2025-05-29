Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul Fethi Gerekçeleri

FATİH SULTAN MEHMET YENİ ÇAĞ FİLMİNİN ETKİSİ

Sinemaseverlerin ilgisini çeken “Fatih Sultan Mehmet Yeni Çağ” filmi, televizyon ekranlarında da izleyicilerin dikkatini üzerine çekti ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatı hakkında birçok soru gündeme geldi. Özellikle “Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u kaçıncı kuşatmada aldı?” gibi konular araştırılıyor. Mehmed’in İstanbul’u fethetmek için birçok neden vardı. Dini, siyasi ve stratejik faktörler II. Mehmed’i adım adım İstanbul’a yaklaştırdı.

İSTANBUL’UN KUŞATILMASI

İstanbul, tarih boyunca pek çok devlet tarafından defalarca kuşatıldı, ancak bu kuşatmaların hiçbiri başarılı olamadı. İlk kuşatma 1391 yılında gerçekleşti ve bu kuşatma, I. Bayezid tarafından yapıldı fakat sonuç alınamadı. I. Bayezid’in iki kez daha İstanbul önlerine ordu göndermesi de sonuç değiştirmedi. Osmanlı döneminde gerçekleştirilen bir başka kuşatma ise 1412 yılında Şehzade Musa Çelebi tarafından yapıldı, ancak kentin güçlü surları yine aşılamadı. Fatih Sultan Mehmet’ten önce İstanbul’u son kuşatan padişah, babası II. Murad’dı. II. Murad, Küçük Mustafa’nın İznik’te padişahlığını ilan etmesi üzerine kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldı.

FETHİN GEREKLİLİĞİ

Hz. Muhammed’in hadisi, İstanbul’un fethinin Osmanlı Devleti açısından neden gerekli olduğunu göstermektedir. Hz. Muhammed’in “Kostantiniyye elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir.” sözü, bu fethe olan inancı pekiştiriyor. İstanbul’un fethinin, siyasi sebeplerle de gerekli olduğu açıktır. Bizans İmparatorluğu, Osmanlı şehzadelerini kışkırtıyor ve bu durum taht kavgalarına yol açıyordu. Bizans’ın bu tür hareketleri, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’de genişlemesini engelliyordu. İstanbul’un alınmasıyla bu engel ortadan kalkmış olacak ve Anadolu-Rumeli askeri geçişi sağlanabilecekti.

EKONOMİK NEDENLER

İstanbul’un fethi, ekonomik sebeplerle de önemliydi. İstanbul alındığında Osmanlı Devleti, kara ve deniz ticaretinde avantaj sağlayacak ve İpekyolu’nun bir koluna hâkim olacaktı. Bu durum, Osmanlı’nın ekonomik gücünü artırarak devletin kalkınmasına katkıda bulunacaktı.