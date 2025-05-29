Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) “İslam Bilim Tarihi” sergisi açıldı. Sergide İslam medeniyetinin bilimsel başarıları yer almakta. Açılışta İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen konuştu. Bilim tarihine önem veriyoruz, dedi. Sergi, kültürel geçmişimizi yansıtmaktadır. 25 Haziran’a kadar gezilebilir

İSLAM BİLİM TARİHİ SERGİSİ AÇILDI

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Science and Innovation Platformu’nun katkılarıyla “İslam Bilim Tarihi” sergisi, FSMVÜ Fatih Yerleşkesi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Bu sergi, geçmişin bilimsel mirasını günümüzle buluşturarak İslam medeniyetinin astronomiden tıbba, optikten mekanik sistemlere kadar uzanan bilimsel başarılarını yansıtan nitelikli replikaları içermektedir.

İSTANBUL’UN FETHİ VE İSLAM MEDENİYETİ

Açılışta konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, uzun yıllar boyunca batıdan gelen her şeyin güzel ve iyi olduğuna dair bir anlayışın olduğunu belirtti. Gözen, İslam bilim ve medeniyetinin, birçok bilimsel gelişmenin temelinde yattığını öğrendiğini ifade ederek, “Özellikle Endülüs’te kurulan medeniyet birikimi bütün dünyayı etkilemiştir. Ancak Müslümanlar, Endülüs’te sadece 7 asır kalabilmişlerdir. Bu nedenle İstanbul’un fethi, medeniyetimizin ilerlemesi açısından büyük bir öneme sahiptir. Bizim İstanbul’u fethimizin anlamına yakışır bir şekilde, İslam medeniyetinin köklerine inerek geleceğimizi inşa etmemiz gerekiyor. Açılışını yaptığımız sergiyi de İslam bilim anlayışının bir ifadesi olarak değerlendiriyorum.” dedi.

BİLİM VE TARİH ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Fatih Sultan Mehmet’in dönemde kurduğu medreselerin, onun bilime verdiği önemin bir göstergesi olduğunu kaydetti. Şimşek, FSMVÜ’nün Fatih Sultan Mehmet’in kurduğu vakıfların bir sonucu olarak var olduğunu belirterek, “Bu sorumlulukla, İslam bilimlerinin tarihsel hikayesini anlatan bir sergiye ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz. Sergimizin İstanbul’un fethedildiği 29 Mayıs’ta açılması bizim için çok anlamlı. Rahmetli Fuat Sezgin hocamızın İstanbul’a gelerek üniversitemiz bünyesinde İslam Bilim Tarihi bölümünü kurması da değerlidir. O günden beri İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfıyla bilim ve tarih alanındaki çalışmalarımızı sürdürmeye gayret ediyoruz.” şeklinde konuştu.

KÜLTÜREL MİRASIMIZ VE SORUMLULUĞUMUZ

FSMVÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nihal Özdemir, enstitü ile serginin, medeniyetin kültürel mirasına saygı duruşunda bulunduğunu ifade etti. Özdemir, Enstitü’nün adını Fuat Sezgin hocasından aldığını ve bu durumun kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini belirtirken, “Burada sergilediğimiz eserler, sadece teknolojik bilim aletleri değil, kültürel geçmişimizin birer temsilcileridir. Sergimize bu gözle bakılması, onların anlamını yakalamamızda faydalı olacaktır.” dedi.

FSMVÜ Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar, serginin amacının İslam medeniyetinin bilim ve teknolojideki buluş ve icatlarını günümüze taşımak olduğunu belirtti. Kaçar, “Bu anlamlı serginin ömrünü İslam bilimlerinin ifada ettiği gerçeği bulma yolunda geçiren rahmetli Prof. Dr. Fuat Sezgin’in izinde, yeni araştırmacılara ve gençlere ilham vereceğini düşünüyorum. Hocamız, İslam bilim insanlarının hatırasını yaşatmaya büyük önem vermiştir. Sergimizle, o yolculuktan giderek, İslam bilimlerinin gerçeğini anlatmaya katkı sunmaya çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

MÜZE HEDEFİ

Science and Innovation Platform Temsilcisi Hüseyin Rahmi Göktaş, amaçlarının İslam dünyasında yetişmiş büyük bilim insanlarının modern bilimin doğuşuna olan katkılarını gözler önüne sermek olduğunu vurguladı. Göktaş, “Buradaki eserlerden oluşan koleksiyonu tüm dünyada sergileyerek bir müze haline getirmek istiyoruz. Böylelikle, bilimsel mirastan tüm dünyanın haberdar olmasını ve Müslüman dünyanın bu bilimsel ve kültürel mirasa sahip çıkmasını sağlamayı umuyoruz. Ziyaretçilerimizin İslam bilimine ve Müslüman bilim insanlarının mirasına gösterdiği ilginin gelecek nesiller için bir katma değerle dönüşeceğine inanıyoruz.” dedi.

Sergi, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz’ın katılımıyla açıldı ve 25 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.