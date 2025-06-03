Fatih’te, 5 Taksiye Ceza Uygulandı

RUHSAT SÜRESİ DOLAN TAKSİLER

Fatih’te ruhsat süresi sona ermesine rağmen yolcu taşımaya devam eden 5 taksi sürücüsüne toplamda 46 bin 235 lira idari para cezası verildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından sivil trafik ekipleri, 31 Mayıs’ta Kumkapı’dan Kocamustafapaşa’ya gitmek isteyen bir yolcuyu almadıkları belirlenen taksi sürücülerine dair sosyal medya aracılığıyla paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

CEZA VE İNCELEME SONUÇLARI

Yapılan çalışmalarda, 34 TEU 19 plakalı aracın sürücüsü Y.E.Ç, 34 TEY 33 plakalı taksinin sürücüsü A.O.S, 34 THY 41 plakalı aracın sürücüsü M.B, 34 TCZ 64 plakalı taksinin sürücüsü Ş.T. ve 34 TAU 12 plakalı aracın sürücüsü U.S. olarak belirlendi. Ticari araç sürücüleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun, “belediye sınırları içerisinde ruhsat süresi bittiği halde yolcu taşımak” maddesinden toplamda 46 bin 235 lira idari para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, bu araçların trafikten men edildiği de bildirildi.