Haberler

Fatih’te, 5 Taksiye Ceza Uygulandı

RUHSAT SÜRESİ DOLAN TAKSİLER

Fatih’te ruhsat süresi sona ermesine rağmen yolcu taşımaya devam eden 5 taksi sürücüsüne toplamda 46 bin 235 lira idari para cezası verildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından sivil trafik ekipleri, 31 Mayıs’ta Kumkapı’dan Kocamustafapaşa’ya gitmek isteyen bir yolcuyu almadıkları belirlenen taksi sürücülerine dair sosyal medya aracılığıyla paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

CEZA VE İNCELEME SONUÇLARI

Yapılan çalışmalarda, 34 TEU 19 plakalı aracın sürücüsü Y.E.Ç, 34 TEY 33 plakalı taksinin sürücüsü A.O.S, 34 THY 41 plakalı aracın sürücüsü M.B, 34 TCZ 64 plakalı taksinin sürücüsü Ş.T. ve 34 TAU 12 plakalı aracın sürücüsü U.S. olarak belirlendi. Ticari araç sürücüleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun, “belediye sınırları içerisinde ruhsat süresi bittiği halde yolcu taşımak” maddesinden toplamda 46 bin 235 lira idari para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, bu araçların trafikten men edildiği de bildirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Ters Yöne Giren Kamyonet Cezalandırıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde ters yöne giren bir kamyonet sürücüsü ve aracın sahibi toplamda 44 bin 152 lira ceza aldı, sürücü ehliyetsiz olduğu için ek ceza da aldı.
Haberler

Akaryakıt Fiyatları Güncelleniyor!

4 Haziran'da akaryakıt fiyatları hakkında zam olup olmayacağı araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Benzin ve mazot fiyatlarında güncel gelişmeler takip ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.