FATİH’te Bulunan Polis Semih G. Ölü

OLAYIN GERÇEKLEŞME TARİHİ VE YERİ

Fatih’te, intihar ettiği düşünülen polis memuru Semih G., evinde ölü bulundu. Olay, dün saat 19.30 sularında Ayvansaray Mahallesi Kariye İmarethanesi Sokak’ta meydana geldi. Semih G.’den haber alamayan meslektaşları S.Ü. ve A.F.K., durumu yetkililere bildirdi.

POLİS EKİPLERİNE HABER VERİLMESİ

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, Semih G.’nin adresine gitti. Daireden doğalgaz kokusu geldiğini fark eden ekipler, kapıyı açtırmak için çilingir çağırdı. İçeri girdiklerinde, Semih G.’yi yerde hareketsiz buldular ve durumu sağlık ekiplerine ilettiler. Eve gelen sağlık ekipleri, Semih G.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

CENAZE VE OLAY YERİ İNCELEMESİ

İntihar ettiği öne sürülen polis memurunun cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nun morguna otopsi yapılmak üzere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, evin bir odasında ve mutfağında poşetlere sarılı halde parçalara ayrılmış bir erkek cesedine ulaştı. Polis, kafası olmayan ve parçalanmış cesedin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.