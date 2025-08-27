Fatih’te Kayıp Şahsın Cansız Bedeni Bulundu

KAYIP ŞAHSIN CANSIZ BEDENİ KUYUDA BULUNDU

İstanbul Fatih’te bir süre önce kaybolduğu bildirilen bir kişinin cesedi, inşaat malzemeleri ve kum satan bir işletmenin kuyusunda keşfedildi. Olay, akşam saatlerinde Fatih ilçesi Cibali Caddesi’nde meydana geldi.

KÖTÜ KOKULAR YÜZÜNDEN İHBAR EDİLDİ

İddialara göre, işletmeden yayılan kötü kokular mahalle sakinlerini endişelendirdi ve bu durumu itfaiyeye bildirdiler. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, inşaat malzemeleri ve kum satan işyerindeki kuyuda bir ceset bulundu. Yapılan inceleme sonucunda, cesedin bir süredir kayıp olan Sedat D.’ye ait olduğu belirlendi.

CENAZE ÇIKARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Olay yeri inceleme ekipleri, kuyuda bulunan cesedin bir haftadan fazla süredir orada olduğunu tespit etti. Cesedin kuyudan çıkarılması için olay yerine dalgıç ekipleri gönderildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma işlemlerini sürdürüyor.