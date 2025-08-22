Haberler

Fatih’te Kuru Sıkı Silah Operasyonu Yapıldı

OPERASYONUN DETAYLARI

Fatih’te, polis ekipleri tarafından kuru sıkı silahları gerçeğe çevirerek piyasaya süren şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda, daha önce kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı ve gözaltına alındı. Emniyetteki işlemler tamamlanmasının ardından şüpheliler, adli makamlara sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KURŞUNLAMA OLAYI PERSPEKTİFİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane’deki kurşunlama olayları üzerinde çalışma başlattı. Bu kapsamda, şüphelilerin Fatih Haseki Sultan Mahallesi’nde bir adreste, iğne ve namlu kısımlarını değiştirerek tekrar kullanılmak üzere piyasaya sürdüğü belirlendi. Kuru sıkı silahları gerçeğe çeviren şüphelilerin adresine 18 Ağustos’ta operasyon düzenlendi ve B.C.S. ile A.T.P. isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan aramalarda, ikilinin bulunduğu adreste 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 1 adet sürgü kapağı, 4 adet namlu ve 12 adet fişek ile birlikte silah yapım ve tamirinde kullanılan çok sayıda el aleti ele geçirildi. B.C.S. isimli şüphelinin 5 yıl 6 ay, A.T.P. isimli şüphelinin ise 14 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilerek tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

