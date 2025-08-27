Fatih’te Kuyuda Erkek Cesedi Bulundu

Haberler

Fatih’te bir inşaat malzemeleri dükkanında bulunan kuyudan erkek cesedi çıkarıldı. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, Cibali Caddesi üzerindeki iş yerinden kötü kokuların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu hemen polise iletti.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, dükkandaki kuyunun içinde bir ceset olduğunu belirledi. Cesedin çıkarılması için itfaiye ekipleri de olay yerine yönlendirildi. İtfaiye görevlileri, kuyudan çıkarılan cesedin, yaklaşık bir haftadır kayıp olan Sedat D’ye ait olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceleme ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından cesedi Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Polisin konuyla ilgili soruşturma süreci devam ediyor.

