Fatih’te Olay, Elif Kırav’ı Öldürdü. Sevil Akdağ Tutuklandı. Cenaze Töreni Yapıldı. Yakınları, Arkadaşları, Sevenleri Katıldı

OLAYIN GELİŞİMİ

Fatih’te dün gerçekleşen trajik olayda, oyuncu Sevil Akdağ ile arkadaşı Elif Kırav arasında bir tartışma patlak vermişti. Tartışmanın ardından Akdağ, Elif Kırav’ı bıçaklayarak hayatına son vermiş ve olay yerinden ayrılmıştı. Komşular, gelen sesler nedeniyle durumu polis ve sağlık ekiplerine iletmiş, ekiplerin olay sonrası yaptığı incelemeler sonucunda, kaçan Sevil Akdağ Esenyurt’ta bulunarak gözaltına alınmıştı.

CENAZE TÖRENİ VE AİLENİN AÇIKLAMASI

Elif Kırav’ın cenazesi, ailesi, dostları ve sevenlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Cenaze namazı, ikindi vakti sonrasında kılındı ve Kırav’ın naaşı Sarıyer Kilyos Mezarlığı’na defnedildi. Kırav’ın ablası Müzeyyen Malat, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşinin “vahşice öldürüldüğünü” dile getirdi. Elif Kırav’ın Emniyet bulunduğu işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Sevil Akdağ, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

FAİLİN İLGİSİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Sevil Akdağ’ın, Elif Kırav’a karşı uzun süredir sağlıksız bir ilgi beslediği, Elif’in arkadaşlarından Bade Taş’ın verdiği bilgilerle öne çıktı. Bade Taş, “Ne zaman alkol alsa ya da başka bir madde kullansa, Elif’i arardı. Sürekli ağlıyor, yalnızlıktan yakınıyordu. Duygusal olarak baskı kurmaya çalışıyordu” açıklamasında bulundu. Arkadaş çevresi, bu durumu sağlıklı bulmadıkları için Akdağ’a karşı mesafeli bir tutum sergiledi.

OLAY GECESİ VE CİNAYETİN AYDINLATILMASI

Olayın yaşandığı gecede, Elif ve arkadaşları dışarıdayken, Sevil Akdağ tuvalet dönüşü Elif’e “Geceye seninle devam etmeyeceğim” diyerek ortamı terk etti. Elif arkadaşlarıyla bir başka mekâna geçerken, bu durum Akdağ’ın içinde bir öfke uyandırdı. Bade Taş, yaşananları şöyle aktardı: “Gece boyunca defalarca Elif’i aradı. Elif de ‘Kafası güzel, gelmesin’ diyerek gelmesini istemedi. Ama o durmadı. Sabaha karşı Elif’in evine kesici bir aletle geldi.”

Olayın sabahında Elif Kırav’ın vücudu içinde 35’ten fazla bıçak darbesiyle bulundu. Bade Taş, “Bu olay bir cinnet değil, önceden düşünülmüş bir infazdı” sözleriyle yaşananların dehşetini vurguladı. Elif’in yakın çevresi, Sevil Akdağ’ı hiçbir zaman kabul etmedi. Bade Taş, “Elif ona karşı her zaman nazikti ama biz onun davranışlarını sağlıksız buluyorduk. Yine de bu kadar ileri gidebileceğini kimse tahmin etmedi” diyerek hissettikleri rahatsızlığı ortaya koydu.