Fatih’te Otomobildeki Yolcu Ateş Açtı

GECE VAKTİ YAŞANAN SALDIRI

Fatih’te gece saatlerinde otomobilde yolcu konumunda bulunan bir şahıs, araç sürücüsüne ateş açtı. Bu saldırı sonucunda sürücü hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Olay, saat 00.00 sıralarında Fatih, Yedikule Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, 34 DS 3661 plakalı araç Şişmanağa Sokak’a geldiği anda, yolcu koltuğundaki kişi bilinmeyen bir sebeple sürücüye silah ateşi açtı.

OLAY SONRASI PANİK VE KAÇIŞ

Ateş açılmasının ardından sürücü, kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçarak bir apartmana girdi. Burada bir süre bekledikten sonra, şahıs binadan çıkarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşanan bu trajik olayın ardından, polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemleri alarak durumu araştırmaya başladı.

ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI

Saldırganın yakalanması için polis ekipleri girişimlerde bulunurken, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri de incelenmeye alındı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, Yenisbosna Adli Tıp Kurumuna götürülmek üzere yola çıkarıldı. Olay yerinden kaçan şahsı bulmak için yürütülen arama çalışmaları sürerken, saldırının gerçekleştirildiği araç otoparka kaldırıldı.