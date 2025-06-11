Haberler

Fatih’te Sataşan Kişi Yarıldı

OLAYIN AYRINTILARI

Fatih’te yaşanan bir olayda, bir kişi silah doğrultarak diğerine saldırdı. Balat Mahallesi’nde dün gece meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Efkan A., 50 yaşındaki C.K’ye silah çekerek sataştı. C.K., bu durum karşısında evine gidip tüfeğini aldı ve daha önce kendisine çok kez sataşan Efkan A.ya ateş açtı.

SALDIRGAN AĞIR YARALI

Olayın ardından, ihbar edilen sağlık ekipleri, Efkan A’yı ağır yaralı durumda hastaneye kaldırdı. Olay yerine intikal eden Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, C.K’yı gözaltına aldı. Olayın duyulması üzerine, çevredeki vatandaşların duyduğu bağrışma ve silah sesleri, bir cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Manda Yuva Yapmış Söğüt Dalına

Güven Bana programında, "Manda yuva yapmış söğüt dalına" dizesinin devamında "Beni benden alır mı" ifadesi yer almaktadır. Bu soru izleyicilerin ilgisini çekmiştir.
Haberler

Sema Nur Sarıboğa Baran, İddialara Göre Boşanma Davası Açtı. Kazım Karabekir Mahallesi’nde Silahla Kendini Vurdu. Hastaneye Kaldırıldı, Kurtarılamadı. Baran, Eşini Gözaltına Aldı. “Intihara Yönlendirme”...

Esenler'de boşanma aşamasındaki kadın, eşinin binası önünde kendini vurdu. Hastanede hayatını kaybeden kadının eşi gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı. Ölümünden önce video çektiği belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.