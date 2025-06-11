Fatih’te Sataşan Kişi Yarıldı

OLAYIN AYRINTILARI

Fatih’te yaşanan bir olayda, bir kişi silah doğrultarak diğerine saldırdı. Balat Mahallesi’nde dün gece meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Efkan A., 50 yaşındaki C.K’ye silah çekerek sataştı. C.K., bu durum karşısında evine gidip tüfeğini aldı ve daha önce kendisine çok kez sataşan Efkan A.ya ateş açtı.

SALDIRGAN AĞIR YARALI

Olayın ardından, ihbar edilen sağlık ekipleri, Efkan A’yı ağır yaralı durumda hastaneye kaldırdı. Olay yerine intikal eden Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, C.K’yı gözaltına aldı. Olayın duyulması üzerine, çevredeki vatandaşların duyduğu bağrışma ve silah sesleri, bir cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.