Fatih’te Silah Sataşması, C.K. Gözaltında

OLAYIN DETAYLARI

Fatih’te meydana gelen olayda, bir kişi silahlı bir şekilde başka birine sataşarak ciddi bir yaralanma durumuna yol açtı. Balat Mahallesi’nde, geçtiğimiz gece saatlerinde 23 yaşındaki Efkan A., 50 yaşındaki C.K.’ye silah doğrultarak tehdit etti. C.K. ise başına gelen bu saldırıya karşılık vermek için evine koştu ve tüfeğini aldı. Daha önce de Efkan A.’nın kendisine sataşmalarda bulunduğu belirtiliyor.

YARALANMA VE MÜDAHALE

C.K., eline aldığı tüfekle Efkan A.’ya ateş etti. Olayın ardından durumu derhal 112 acil servis ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri, Efkan A.’yı ağır yaralı bir şekilde hastaneye sevk etti. Bu süreçte güvenlik güçleri de olaya müdahale etti ve C.K. gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER VE TANIKLAR

Olayın yaşandığı sıradaki bağrışmalar ve silah sesleri çevredeki bir kişinin cep telefonuyla kaydedildi. Bu görüntüler, olayın görünürlüğünü ve yaşanan panik anlarını gözler önüne seriyor. Soruşturma devam ediyor ve olayın tüm boyutları araştırılmakta.