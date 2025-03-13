Fatih’te Silahlı Saldırı: Bir Ölü

Olayın Tanıkları Korkunç Anları Anlatıyor

Dün öğlen saatlerinde Fatih Zeyrek Mahallesi’nde gerçekleşen trajik bir olayda, oto tamircisi Volkan Salcıoğlu’na maskeli bir saldırgan 3 el ateş etti. Bu saldırı sonucunda ağır yaralanan Salcıoğlu, ambulansla hastaneye kaldırdı fakat tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Saldırı ve Kaçış

Olay anında Salcıoğlu, dükkanında çalışırken maskeli bir kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Saldırganın ateş ettiği 3 kurşun, Salcıoğlu’nun vücuduna çeşitli yerlerinden isabet etti. Yaralı kanlar içerisinde yere düşerken, saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine sağlık ekipleri, Salcıoğlu’nu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Ne yazık ki, hastanede yapılan müdahaleler sonuç vermedi ve Salcıoğlu yaşamını yitirdi.

Tanıklardan Açıklamalar

Olayın tanıklarından Ahmet Tükenmez, “Biz yan taraftaydık, silah sesi duyduk. Geldiğimizde saldırganın kaçtığını gördük. Yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdılar. Durumu pek iyi değildi. Kendisi esnaf, komşumuz oluyor. Sakin birisiydi” diyerek yaşanan korkunç anları aktardı.

Polis Ekipleri Soruşturma Başlattı

Olayın ardından, polis ekipleri saldırganı yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Şu an için olayla ilgili soruşturma devam ediyor.