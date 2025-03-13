Fatih’te Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Fatih’te Oto Tamircisi Silahlı Saldırıya Uğradı

OLAYIN DETAYLARI

Fatih’te oto tamircisi Volkan Salcıoğlu, maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüpheli, 3 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Saldırı sonucunda ağır yaralanan Salcıoğlu, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Zeyrek Mahallesi Dülgeroğlu Sokak’ta gerçekleşti. Salcıoğlu, iş yerinde çalışırken dükkânına gelen maskeli saldırgan tarafından hedef alındı. Ateş açan şüpheli, kurşunları Salcıoğlu’nun vücudunun farklı yerlerine isabet ettirdi.

ÇEVREDEKİ YARDIM

Ağır yaralanan oto tamircisi yere yığıldıktan sonra, çevredeki vatandaşlar tarafından polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Sağlık ekipleri, olay yerine ulaştıktan sonra ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve Salcıoğlu’nu hastaneye kaldırdı. Ancak, bütün müdahalelere rağmen Salcıoğlu kurtarılamadı. Polis, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda, Salcıoğlu’nun cenazesinin bugün kaldırılacağı bilgisi edinildi.

Metin Özdem olayı şu şekilde anlattı: “Yukarıya camiye gidiyordum, cenaze namazına katılacaktım. 5-6 el silah sesi geldi, sesi yukarıdan duydum. Yoluma devam ettim, camiye taziyeye gittim. Taziyemi yaptıktan sonra rahmetlinin babası da camideydi. Ona haber gelince koştum, ne oldu dedim; komşumuz Volkan’ın vurulduğunu söylediler. Ben de apar topar geldim. Hastaneye kaldırdılar, çocuk kurtarılamadı. Esnaf çocuğuydu, namazında, niyazındaydı.”