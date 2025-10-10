Fatih’te Silahlı Saldırıyla İlgili Üç Şüpheli Gözaltına Alındı

Fatih’te iş yerinde gerçekleşen silahlı saldırıya karışan 3 motosikletli şüpheli gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, 28 Eylül’de, saat 02.30 sıralarında Katip Kasım Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Motosikletle iş yerinin önüne gelen bir şüpheli, ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kurşunların iş yerine isabet ettiğini belirledi.

İKİ MOTORLU ŞAHIS

Olayın ardından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırının gerçekleşmeden önce iki motosikletin birlikte hareket ettiğini tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarında yer alan ikinci motosikletin sürücüsü olan şüpheliler Y.E.S. (17) ve A.T. (21) kısa sürede gözaltına alındı. Şüpheliler, 1 Ekim’de adli makamlara çıkarılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Polis ekipleri çalışmalarına devam ederek, saldırıyı gerçekleştiren B.D. (29) isimli şahsı 8 Ekim’de düzenlenen operasyon neticesinde gözaltına aldı. Olayda kullanılan motosiklet de Topkapı Mahallesi’nde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen B.D. de adli kontrol hükümleri ile serbest bırakıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Güllü Soruşturmasında Otopsi Raporu Açıklandı

Ünlü sanatçı Güllü'nün evinden düşüp yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Otopsi sonuçlarında başka birine ait DNA örneğine rastlanmadığı belirtildi.
Gündem

Öktem Cinayetinde 13 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de avukat Serdar Öktem'in öldürülmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 13 kişi adliyeye gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gündem

AÜ Tıp Fakültesinde Gizli Kamera Soruşturması Başlatıldı

Akdeniz Üniversitesi'nde açığa alınan Prof. Dr. M.T.'nin odasında bulunan gizli kamera nedeniyle kamu görevinden çıkarılması önerildi. Disiplin soruşturması Yükseköğretim Kurulu'na iletildi.
Gündem

Dt Cloud, Türkiye’nin Yerli Bulut Çözümleri Sağlıyor

Dijital dönüşüm, kamu ve özel sektör için önemli bir odak haline gelirken, Türkiye'nin yerli bulut altyapısı "Bulut Vatan" projesi, dijital bağımsızlığı artırmayı amaçlıyor.
Gündem

2025 Skoda Superb: Konfor Ve Teknolojinin Yeni Tanımı

2025 Skoda Superb, şık tasarımı ve ferah iç mekanıyla lüks bir yaşam alanı sunarak sürüş deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Kullanıcı dostu teknolojileriyle dikkat çekiyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.