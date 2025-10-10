Fatih’te Silahlı Saldırıyla İlgili Üç Şüpheli Gözaltına Alındı

Fatih’te iş yerinde gerçekleşen silahlı saldırıya karışan 3 motosikletli şüpheli gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, 28 Eylül’de, saat 02.30 sıralarında Katip Kasım Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Motosikletle iş yerinin önüne gelen bir şüpheli, ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kurşunların iş yerine isabet ettiğini belirledi.

İKİ MOTORLU ŞAHIS

Olayın ardından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırının gerçekleşmeden önce iki motosikletin birlikte hareket ettiğini tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarında yer alan ikinci motosikletin sürücüsü olan şüpheliler Y.E.S. (17) ve A.T. (21) kısa sürede gözaltına alındı. Şüpheliler, 1 Ekim’de adli makamlara çıkarılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Polis ekipleri çalışmalarına devam ederek, saldırıyı gerçekleştiren B.D. (29) isimli şahsı 8 Ekim’de düzenlenen operasyon neticesinde gözaltına aldı. Olayda kullanılan motosiklet de Topkapı Mahallesi’nde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen B.D. de adli kontrol hükümleri ile serbest bırakıldı.