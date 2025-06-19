FATİH’te Sürücü Silahlı Saldırıyla Öldürüldü

OTOMOBİLDE SİLAHLI SALDIRI

Fatih’te, aracına bindiği esnada yanındaki kişinin silahlı saldırısına maruz kalan sürücü yaşamını yitirdi. Polis, saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması amacıyla geniş çaplı bir inceleme başlattı. Olay, Yedikule Mahallesi Şişmanağa Sokak’ta, saat 00.00 sıralarında gerçekleşti. Plakası 34 DS 3661 olan otomobil, sokağa girdiği sırada yan koltukta oturan şüpheli, bilinmeyen bir sebeple sürücüye tabancayla ateş etti.

SÜTÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilin direksiyonunda bulunan sürücü, kurşunların hedefi oldu ve kanlar içinde kaldı. Şüpheli, aracın kapısını açarak önce çevredeki bir apartmana girdi, ardından da olay yerinden hızla uzaklaştı. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini doğruladı.

POLİS ARAŞTIRMALARI SÜRDÜRÜYOR

Silahlı saldırıya uğrayan kişinin cenazesi, Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemeler kapsamında çevredeki güvenlik kameraları da kontrol edildi. Polis, saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için detaylı bir araştırma yürütüyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma da halen devam ediyor.