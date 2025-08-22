FATİH’te Sürücü, Taksi Şoförünü Tehdit Etti

Haberler

Fatih’te bir otomobil sürücüsü, trafiğe dair tartıştığı taksi şoförüne elindeki silahla tehditkar bir tavır sergiledi. Saldırgan sürücünün, taksi şoförünü yumruklayarak darbedişi, cep telefonu ile kaydedildi. Olay, saat 18.00 civarında Aksaray bölgesinde gerçekleşti.

Taksi şoförü ve otomobil sürücüsü arasında, yol verme meselesi dolayısıyla bir tartışma yaşandı. Silahını eline alan otomobil sürücüsü, taksi şoförünü tehdit ettikten sonra ona yumruk atarak darp etti. Ardından, taksi şoförünü zorla kendi aracına bindirmeye çalışan sürücü, kavgayı ayırmaya çalışanlara seslenerek geri dönmeyi tercih etti.

Trafiğin açılmasıyla birlikte olay, daha fazla büyümeden sona erdi. Yaşananlar, olayın tanıkları tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

