Fatih’te Teknede Çıkan Yangın Söndürüldü

TEKNEDE YANGIN ÇIKTI

Fatih’te bir teknede meydana gelen yangın, yanındaki diğer bir tekneye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde iki teknedeki yangın söndürüldü. Yangın, Fatih Cibali Mahallesi Abdülezelpaşa Caddesi’nde sahilde demirlemiş bir teknede başladı. Nedeni henüz belirlenemeyen bu yangın sonrası tekne alevler içinde kaldı ve yangın hemen yanındaki başka bir tekneye sıçradı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde her iki teknedeki yangın kısa bir süre içerisinde kontrol altına alındı ve söndürüldü. Atatürk Köprüsü üstünde balık tutan Sercan Usta, “Balık tutarken yangını gördük, geldik. Dumanları gördük ama söndürmüşlerdi” şeklinde konuştu.

İNCELME BAŞLATILDI

Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Olay yerinde çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.